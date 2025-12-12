Альберт Салихов рассказал детали падения машины в яму на Магистральной

Утром на пересечении улицы Магистральной и выезда с прилегающей дороги произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

По предварительной информации, в результате столкновения один из автомобилей был отброшен на ограждение и оказался в строительном приямке с трубой. Сведения о пострадавших в настоящий момент уточняются.

Как сообщает Альберт Салихов, на данном участке ведутся работы по переустройству газопровода. Все необходимые меры безопасности были соблюдены: схемы производства работ прошли согласование, установлены соответствующие дорожные знаки, а также ограждение с сигнальными огнями вокруг приямка.

Наталья Жирнова