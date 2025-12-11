Даешь триллион: татарстанские строители идут на рекордный объем по итогам года

В республиканском Минстрое подвели предварительные итоги 2025 года

Замахнулся на триллион в объеме валового регионального продукта строительный комплекс Татарстана на финише 2025 года. Об этом сегодня сообщил на встрече с журналистами министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Он поздравил победителей традиционного конкурса СМИ на лучшее освещение тем в сфере строительства, одним из которых в этом году стала заместитель главного редактора «Реального времени» Василя Ширшова. Подробности с пресс-конференции и награждения — в материале «Реального времени».

Прогнозы роста

Доля строительного комплекса республики в валовом региональным продукте в 2025 году на сегодня оценивается в 7,3%, прогноз годового объема работ — почти 959 млрд рублей, сообщил Марат Айзатуллин сегодня на встрече с журналистами. И добавил:

— Я думаю, эта цифра еще вырастет. Скорее всего, перешагнем планку в триллион... По сравнению с прошлым годом мы выросли примерно на 50 миллиардов. Среднесписочная численность работников также выросла, но ненамного — на 600 человек. И зарплата на стройке тоже подросла.

Если в 2024 году в строительном комплексе РТ было занято 86 тыс. человек, то 2025-й планируется завершить с цифрой 86,6 тыс. — с ростом на 0,7%. А вот среднемесячная зарплата за год стала больше на 25,2%, она выросла с 68,3 тыс. рублей в 2024-м до 78,2 тыс. в 2025-м.

Говоря о вводе жилья в республике, министр подчеркнул, что на 11 ноября в республике ввели 3,334 млн кв. м, а до конца года планируется перешагнуть планку в 3,5 млн. Исходя из данных о вводе жилья в январе — октябре 2025 года, Татарстан оказался пятым в России — его опережали только Московская область, Краснодарский край, Москва и Ленинградская область.

— Наш градостроительный потенциал — почти 6 миллионов квадратных метров, не считая индивидуального жилищного строительства и выданных разрешений, — дал понять министр, что в Татарстане есть где продолжать строить.

В ЖКХ стало меньше работников, но они начали больше зарабатывать

Марат Айзатуллин сообщил, что на конец года организациями ЖКХ должны быть реализованы работы на 69,3 млрд рублей, и это больше. чем в 2024 году, однако количество работников в сфере ЖКХ незначительно уменьшилось — с 27,36 тыс. до 27,2 тысячи. Зато у оставшихся среднемесячная зарплата выросла на 35% по сравнению с прошлым годом — с 53 тысяч рублей до 66,5 тысячи.

Среднемесячная зарплата в ЖКХ выросла на 35% — с 53 тысяч рублей до 66,5 тысячи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В течение года были реализованы программы модернизации инженерной инфраструктуры на 12,67 млрд рублей — федеральные на 4,15 млрд и республиканские на 8,53 млрд, было отремонтировано 409 км инженерных сетей, построено 25 водонапорных башен, два очистных сооружения, 15 КНС и семь котельных.

— Если брать значимые объекты — это завершение строительства сетей водоснабжения поселка Куюки. Это была огромная проблема, порядка двух километров водопровод туда протянули, — заметил Марат Айзатуллин. — Следующая наша задача — водоотведение, есть план вывести его на очистные сооружения Казани. Также мы завершили строительство четырех котельных в поселке Джалиль, завершили реконструкцию сетей водоснабжения Нурлата.

По итогам 2025 года Минстрой планирует сдать 3 864 объекта на 147,92 млрд рублей. Основной объем работ завершен, до конца года остается сдать пару объектов и завершить сдачу документации. Если в 2025 году Минстрой реализовал 48 республиканских программ, то в 2026-м к ним добавятся еще две.

«Мы завершили строительство пяти школ, трех учебных корпусов на 5 251 место, семи детских садов». взято с сайта kzn.ru

— Мы завершили строительство пяти школ, трех учебных корпусов на 5 251 место, семи детских садов, — сообщил министр. — По капитальному ремонту выполнен большой объем работ. Самый значительный — по объектам образования, их у нас 265.

Говоря о капремонте жилого фонда республики, Марат Айзатуллин отметил, что в этом году программа была профинансирована на 11,27 млрд рублей, из которых 4,36 млрд поступили из бюджета республики, 1,07 млрд — из местных бюджетов, а еще 5,83 млрд заплатили собственники помещений.

В программе капремонта участвовали 911 домов в 42 муниципальных образованиях. В качестве отдельного достижения министр выделил замену лифтов, под которую в 2025 году попали 675 подъемников в МКД, тогда как ранее ежегодно меняли порядка 300. Это удалось благодаря дополнительному траншу от правительства республики в 2 млрд.

Большие планы и успехи

Также министр назвал знаковые социальные объекты, сданные в 2025 году, — это построенный на средства федерального бюджета дом-интернат для престарелых и инвалидов на 120 койко-мест в Зеленодольском районе и открытый к 1 сентября Центр фехтования на улице Короленко в Казани, рассчитанный на 100 спортсменов.

— В будущем году мы будем вводить такие объекты, как школа фигурного катания Алины Загитовой в Приволжском районе Казани в районе улицы Портовой (на месте футбольного стадиона «Водник», — прим. ред.) и Центр стрельбы из лука на базе школы олимпийского резерва ФСО «Тасма» на улице Гагарина в Московском районе.

Завершилась встреча награждением победителей и призеров ежегодного конкурса журналистских работ на лучшее освещение тем в строительном комплексе. В одной из номинаций первое место завоевала заместитель главного редактора «Реального времени» Василя Ширшова.