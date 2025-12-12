По шести эпизодам истек срок: в Казани экс-главу отделения «Справедливой России» посадили на 4 года

Суд признал Рушанию Бильгильдееву мошенницей

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу экс-кандидата в президенты Татарстана, бывшей главы регионального отделения «Справедливой России» и владелицы агентства недвижимости «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой. Ее обвиняли в 11 эпизодах афер с ущербом в 38 млн рублей, шесть из них суд прекратил за сроком давности, по остальным назначил наказание в 4 года колонии общего режима, передает с заседания журналист «Реального времени».

Пять эпизодов истекли в ходе судебного следствия, шестой — уже после удаления судьи в совещательную комнату.

Сразу после оглашения Рушания Бильгильдеева прокомментировала журналистам свой приговор так: «Я считаю его объективным, справедливым. Тем более часть наказания я уже отбыла». Правда, чуть позже сообщила, что, возможно, будет обжаловать решение.

Адвокат Игорь Турушев, представлявший интересы потерпевших в этом деле, заявил, что удовлетворен уже тем, что бизнеследи понесла реальное наказание за преступление.

Из-за дефицита в конвойной службе МВД оглашение приговора задержалось в суде на час.

В прениях гособвинитель Михаил Житлов предлагал посадить Бильгильдееву на 8 лет, и представитель потерпевших Игорь Турушев поддерживал это мнение.

Адвокат Мидхат Курманов указывал — чтобы обеспечить выполнение договоров агентства, его клиентка вложила в реализацию проектов свои личные деньги — свыше 15 млн рублей. Кроме того, часть эпизодов силовики вменили Бильгильдеевой в период, когда официально директором агентства недвижимости она уже не являлась.

Защитник подчеркивал — некоторые из граждан отказались от исполнения договоров в одностороннем порядке, но все равно получили статус потерпевших: «11 человек расторгли эти договора! Спрашивается, как можно прийти сюда с расторгнутым договором и требовать выполнения?! Это же невозможно...»

Сама Рушания Бильгильдеева просила об оправдании. «Умысел на хищение денежных средств не доказан. Факт завладения средствами лично мной не подтверждается материалами дела», — заявляла она. А еще высказывала мнение, что допущенные на стадии предварительного следствия нарушения, в том числе отсутствие четкого размера установленного ущерба, вообще не позволяют вынести по делу законный и обоснованный приговор.

Напомним, судебный процесс по делу об аферах на 38 млн 294 тысячи рублей растянулся почти на 5 лет 20 заседаний не состоялись ввиду болезней обвиняемой. Летом судебное следствие вышло на финишную прямую — допрос подсудимой. А в августе 2025 года Бильгильдеева, находившаяся под запретом определенных действий, неожиданно оказалась в СИЗО — ее заподозрили в посредничестве взятке в особо крупном размере. Правда, позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество с ущербом 3,9 млн рублей.

Рассмотрение второго дела по существу в суде пока не началось. А по первому Рушанию Бильгильдееву обвиняли в 11 эпизодах предполагаемых афер 2012—2016 годов в отношении 135 граждан и одной организации.

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном», это были земли сельхозназначения.

11-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ» и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Именно после возбуждения второго дела Рушания Бильгильдеева отчасти поменяла позицию по первому — согласилась на применение сроков давности по ряду эпизодов, что является нереабилитирующими обстоятельствами. Большинство прекращенных эпизодов касаются отношений АН «Пассаж» и обвиняемой с потерпевшими, оплатившими землю и коммуникации в «Радужном».