Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме

Фото: Екатерина Петрова

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад (Туркменистан) в рамках рабочей поездки. Об этом сообщила пресс‑секретарь Минниханова Лилия Галимова в своем телеграм‑канале.

Завтра Минниханов в составе российской делегации, которую возглавит президент России Владимир Путин, примет участие в Международном форуме мира и доверия.

Известно, что во время своего визита российский лидер планирует провести серию двусторонних переговоров с главами других стран, что позволит обсудить ключевые вопросы международной повестки и укрепить сотрудничество между государствами.

Последний раз Минниханов посещал Туркменистан 27 сентября. Тогда глава региона прибыл в качестве почетного гостя на празднование Дня независимости страны.

Рената Валеева