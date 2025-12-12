У побережья Японии зафиксировано сильное землетрясение

По данным национального метеорологического управления, очаг подземных толчков располагался на глубине 20 километров

У северо‑восточного побережья Японии, в районе префектуры Аомори, произошло землетрясение магнитудой 6,7. По данным национального метеорологического управления, очаг подземных толчков располагался на глубине 20 километров, сообщает ТАСС.

В связи с землетрясением объявлена угроза цунами. Ожидается, что высота волн может достичь одного метра. Предупреждение распространяется на побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также на юго‑восточную часть острова Хоккайдо.

Это не первое сейсмическое событие в регионе за последнее время. 8 декабря в той же зоне зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5, спровоцировавшее цунами с высотой волн до 70 сантиметров. В результате тех подземных толчков пострадали около 40 человек. Сейсмологи продолжают предупреждать о вероятности сильных афтершоков в этом районе.



Наталья Жирнова