Сегодня в Татарстане ожидается умеренный снег и до -4 градусов

07:00, 12.12.2025

В отдельных районах метель, гололед

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка -2 градусов, днем — от +1 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

