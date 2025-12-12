Сегодня в Татарстане ожидается умеренный снег и до -4 градусов
В отдельных районах метель, гололед
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка -2 градусов, днем — от +1 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
