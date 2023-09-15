Годовая инфляция в Татарстане ускоряется третий месяц подряд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в августе 2023 года годовая инфляция составила 4,29% после 2,99% в июле. Она ускоряется третий месяц подряд, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Татарстане в августе 2023 года выросли на 0,56%. В месячном выражении инфляция замедлилась — в июле она составляла 0,6%.

По отношению к декабрю 2022 года потребительские цены в республике в конце лета увеличились на 3,7%. В июле этот показатель оценивался в 3,12%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Продукты питания в Татарстане в августе подорожали в годовом выражении на 3,03%. По отношению в концу прошлого года цены выросли на 2,5%. В месячном выражении зафиксировали дефляцию в 0,19%.

Плодоовощная продукция в конце лета подорожала по сравнению с августом 2022 года на 20,14%, по отношению к декабрю прошлого года — на 7,3%. В месячном выражении зарегистрировали дефляцию в 8,22%.

Непродовольственные товары в августе 2023 года подорожали в годовом выражении на 2,97%, в месячном — на 1,24%. По отношению к декабрю прошлого года потребительские цены выросли на 3,27%.

Услуги в Татарстане в конце лета стали дороже на 8,28% по сравнению с августом 2022 года и на 0,58% по сравнению с июлем 2023-го. По отношению к концу прошлого года цены на них увеличились на 6,07%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Базовый индекс потребительских цен в августе 2023 года составил в Татарстане 2,96% в годовом выражении и 0,98% в месячном. Этот показатель исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.



Напомним, в январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%.

В июне годовая инфляция в республике ускорилась впервые с начала года и составила 2,21%. В середине лета она достигла 2,99%.



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Татьяна Демина