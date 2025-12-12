В Казани ограничат проезд и парковку около театра «Экият»

Документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Максим Кокунин

В Казани ограничат проезд и парковку около театра «Экият». Документ постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

— Постановляю: ввести ограничение движения и парковки транспортных средств с 23.12.2025 до 01.03.2026 на проездах вблизи территории парка у театра кукол «Экият», от ул. Петербургской до ул. Тихомирнова, кроме транспортных средств, оборудованных специальными пропусками по форме, устанавливаемой МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани», — сказано в документе.

Напомним, что в Казани на полгода ограничили движение в сторону Борового Матюшино. Причина — проведение реконструкции участка дороги, включая строительство нового путепровода над железнодорожными путями аэроэкспресса «Казань — Аэропорт».

Наталья Жирнова