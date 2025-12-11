ВОЗ опровергла связь между вакцинацией от COVID‑19 и потерей памяти

Примерно шесть из каждых 1 100 человек по‑прежнему испытывают последствия длительного коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила, что на текущий момент научные данные не подтверждают наличие связи между вакцинацией от коронавируса и потерей памяти у пациентов с постковидным синдромом. Об этом сообщил Абдирахман Махамуд, руководитель отдела оповещений о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и оперативных мер реагирования ВОЗ.

На пресс‑конференции в штаб‑квартире организации в Женеве эксперт подчеркнул: несмотря на продолжающиеся исследования, все имеющиеся данные пока не выявили какой‑либо корреляции между вакцинацией против COVID‑19 и нарушениями памяти. При этом ВОЗ продолжает наблюдение за пациентами, восстанавливающимися после симптомов, возникших еще до развития постковидного синдрома.

Махамуд привел статистику: примерно шесть из каждых 1 100 человек по‑прежнему испытывают последствия длительного коронавируса. Симптомы варьируются — от легкой усталости до потери памяти. По данным организации, есть достаточно доказательств того, что именно само заболевание COVID‑19 вызывает подобные проявления, тогда как вакцинация, напротив, помогает предотвратить потерю памяти.

— Вакцина против коронавируса не только спасает жизни, устраняет тяжелое течение болезни и госпитализацию, но и помогает предотвратить некоторые симптомы, связанные с постковидным синдромом, — резюмировал представитель ВОЗ.

Между тем ученые Национального института здравоохранения Республики Корея (KNIH) представили гипотезу о вероятном механизме ухудшения памяти и возникновения других когнитивных проблем у перенесших COVID‑19. Согласно их данным, опубликованным в газете The Korea Herald, шиповидный белок S1 вируса COVID‑19 напрямую воздействует на нервные клетки, блокируя их связи и снижая активность НМДА‑рецепторов, отвечающих за передачу сигналов в мозге. Исследователи также работают над возможными способами коррекции этих нарушений.

