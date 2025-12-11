США, Украина и Европа проведут переговоры по мирному плану 13 декабря

Предполагается, что переговоры пройдут в Париже

Фото: Динар Фатыхов

13 декабря состоится встреча представителей США, Украины и ряда европейских стран, посвященная обсуждению мирного плана, предложенного Вашингтоном. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на официального представителя Белого дома и украинского чиновника.

Предполагается, что переговоры пройдут в Париже с участием высокопоставленных делегаций из США, Украины, Франции, Германии и Великобритании.

Встреча организуется на фоне «крайне высокой» напряженности в трансатлантических отношениях. Один из ключевых вопросов — участие в переговорах госсекретаря США Марко Рубио, который также выступает советником Дональда Трампа по нацбезопасности. Три недели назад Рубио возглавлял американскую делегацию на переговорах с Украиной в Женеве, однако впоследствии диалог продолжили посланник президента США Стив Уиткофф и советник, зять Трампа Джаред Кушнер.

Предыстория переговоров связана с представленным Вашингтоном в конце ноября 2025 года проектом мирного плана, изначально состоявшим из 28 пунктов. Документ предусматривал передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с Москвы.

Позднее Трамп сообщил о сокращении плана до 22 пунктов. Киев назвал наиболее сложными вопросы передачи территорий России, сокращения численности ВСУ и гарантий безопасности.

11 декабря 2025 года ABC News сообщило, что Украина передала США собственный мирный план, состоящий из 20 пунктов. Этот документ был подготовлен совместно с европейскими партнерами.

При этом 11 декабря пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от США не поступало уведомлений об обновлении мирного плана. По его словам, Вашингтон в настоящий момент ведет работу с украинской стороной.



Рената Валеева