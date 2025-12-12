Новости экономики

01:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Диабетикам Татарстана обеспечат препараты почти на четверть миллиарда рублей

12:42, 12.12.2025

Регион потратит треть суммы на инсулины, остальные средства пойдут на жизненно важный препарат

Диабетикам Татарстана обеспечат препараты почти на четверть миллиарда рублей
Фото: isens usa на Unsplash

Власти Республики Татарстан планируют потратить 221,8 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с сахарным диабетом в 2026 году. Тендеры размещены на официальном портале государственных закупок. Об этом сообщает «Ъ».

Из общей суммы 38,6 млн рублей будут направлены на приобретение инсулинов. Конкретнее — 14,9 млн рублей предусмотрено на покупку 3 950 упаковок препарата «Деглудек», а 23,8 млн рублей планируется направить на закупку 13 347 упаковок инсулина «Аспарт».

Основную долю бюджета займет препарат «Дапаглифлозин»: на него выделено 183,1 млн рублей, предполагаются поставки 77 072 упаковок лекарства. Этот медикамент используется для терапии второго типа диабета, сердечно-сосудистой патологии и заболеваний почек.

В ноябре «Реальное время» писало, что в Татарстане началась прокурорская проверка обеспечения граждан лекарствами.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаМедицинаОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть597.1
  • Нижнекамскнефтехим81.15
  • Казаньоргсинтез66.1
  • КАМАЗ83.6
  • Нижнекамскшина37.05
  • Таттелеком0.616