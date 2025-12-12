Диабетикам Татарстана обеспечат препараты почти на четверть миллиарда рублей

Регион потратит треть суммы на инсулины, остальные средства пойдут на жизненно важный препарат

Власти Республики Татарстан планируют потратить 221,8 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с сахарным диабетом в 2026 году. Тендеры размещены на официальном портале государственных закупок. Об этом сообщает «Ъ».

Из общей суммы 38,6 млн рублей будут направлены на приобретение инсулинов. Конкретнее — 14,9 млн рублей предусмотрено на покупку 3 950 упаковок препарата «Деглудек», а 23,8 млн рублей планируется направить на закупку 13 347 упаковок инсулина «Аспарт».

Основную долю бюджета займет препарат «Дапаглифлозин»: на него выделено 183,1 млн рублей, предполагаются поставки 77 072 упаковок лекарства. Этот медикамент используется для терапии второго типа диабета, сердечно-сосудистой патологии и заболеваний почек.

В ноябре «Реальное время» писало, что в Татарстане началась прокурорская проверка обеспечения граждан лекарствами.



Ариана Ранцева