Две мощные солнечные вспышки зафиксированы 12 декабря

Обе вспышки произошли в крупнейшем в текущем году комплексе солнечных пятен

Утром 12 декабря ученые зарегистрировали две солнечные вспышки предпоследнего класса мощности. Информацию об этом ТАСС предоставили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка класса M2.0 произошла в 08:05 по мск. Она была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4296 (S18W73). Продолжительность явления составила 24 минуты. Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II (со скоростью 410 км/с) и IV типа, а также привела к нарушению КВ‑радиосвязи.

Спустя чуть менее получаса, в 08:44 по московскому времени, была зарегистрирована вторая вспышка — класса M1.1. Она произошла в группе пятен 4294 (S13W89) и длилась 26 минут. Это явление также вызвало нарушение КВ‑радиосвязи. Обе вспышки произошли в крупнейшем в текущем году комплексе солнечных пятен.



Наталья Жирнова