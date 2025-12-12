Аэропорты Казани и Чебоксар возобновили работу после снятия ограничений
Один самолет, выполнявший рейс в Казань, ушел на запасной аэродром
Международные аэропорты Казани и Чебоксар полностью возобновили свою работу: все ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Временные ограничения были введены ранее сегодня для обеспечения безопасности полетов. Напомним, в 13:48 мск в Татарстане был объявлен режим «Беспилотная опасность».
В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Казань, был вынужден уйти на запасной аэродром. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Снятие ограничений означает нормализацию операционной деятельности обоих аэропортов.
