За ночь над регионами России сбили 90 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Второй день подряд в списке регионов, атакуемых дронами, находится Московская область: на подлете к Москве за ночь уничтожили 4 дрона. Помимо этого было уничтожено:
- 63 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 8 БПЛА — над территорией Ярославской области,
- 3 БПЛА — над территорией Смоленской области,
- 3 БПЛА — над территорией Тверской области,
- 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
- 2 БПЛА — над территорией Тамбовской области,
- 2 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА — над территорией Орловской области,
- 1 БПЛА — над территорией Ростовской области.
