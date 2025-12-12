Новости общества

За ночь над регионами России сбили 90 украинских БПЛА

08:24, 12.12.2025

Второй день подряд в списке регионов, атакуемых дронами, находится Московская область

Фото: Динар Фатыхов

За ночь над регионами России сбили 90 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Второй день подряд в списке регионов, атакуемых дронами, находится Московская область: на подлете к Москве за ночь уничтожили 4 дрона. Помимо этого было уничтожено:

  • 63 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 8 БПЛА — над территорией Ярославской области,
  • 3 БПЛА — над территорией Смоленской области,
  • 3 БПЛА — над территорией Тверской области,
  • 3 БПЛА — над акваторией Черного моря,
  • 2 БПЛА — над территорией Тамбовской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Орловской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Ростовской области.
    Наталья Жирнова

