Минниханов принял участие в переговорах Путина с главами Турции и Ирана

Об этом сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова

Рустам Минниханов находился в Ашхабаде, где поучаствовал в важных двусторонних переговорах Владимира Путина с главами других государств. Об этом сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

Речь идет о встречах с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний раз Минниханов посещал Туркменистан 27 сентября. Тогда глава региона прибыл в качестве почетного гостя на празднование Дня независимости страны.

Владимир Путин на встрече с лидером Ирана заявил, что отношения стран «развиваются позитивно». Товарооборот между странами-партнерами за три квартала 2025 года вырос на 8%.

Наталья Жирнова