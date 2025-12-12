Администрация Трампа завела официальный аккаунт в TikTok

Белый дом сообщил о создании официального аккаунта администрации президента США Дональда Трампа в социальной сети TikTok. В сообщении, размещенном на платформе X, подчеркивается: новый канал станет площадкой для публикации ключевых моментов работы команды.

— Величайший кабинет всех времен теперь в TikTok. Подписывайтесь, чтобы увидеть все знаковые моменты в одном месте, — говорится в анонсе, передает ТАСС.

На старте в аккаунте появились три музыкальных видеоролика. Контент посвящен деятельности министров из администрации Трампа, а также мерам по депортации нелегальных мигрантов из США. Этот шаг последовал после того, как 25 сентября Трамп подписал указ о реструктуризации работы TikTok на территории США. Согласно документу, контроль над американской частью соцсети переходит к местному бизнесу.

Наталья Жирнова