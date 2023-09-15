До конца года ВМФ России получит 12 новых кораблей

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 12 кораблей поступят в Военно-морской флот страны до конца 2023 года. Заявление он сделал на совещании в штабе Тихоокеанского флота государства.

— В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12, — передает его слова RT.

Он уточнил, что Военно-морской флот России получит фрегат «Адмирал Головко», ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье. Он потребовал максимально использовать производственные мощности предприятия по ремонту подводных лодок, чтобы закончить их ремонт и модернизацию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов