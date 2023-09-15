Родион Карпов стал первым заместителем главы Минпромторга Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра промышленности и торговли республики. Им стал Родион Карпов, который до этого занимал пост замглавы Минпромторга региона.

Документ о назначении опубликовала пресс-служба ведомства. В нем указано, что в новую должность Родион Карпов вступает с 15 сентября.

Родион Карпов родился в Альметьевске 13 ноября 1983 года. Награжден различными грамотами и медалью Татарстана «За доблестный труд». На должность заместителя министра промышленности и торговли республики назначен в июле 2021 года. До этого работал заместителем руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В августе сообщалось о планах министерства увеличить штат на шесть единиц — с 131 человека до 137. В документе говорилось, что у министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко появится первый заместитель.

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Айрат Назипов