УСН умер, да здравствует АУСН! 8 тысяч МСП перейдут на «автоупрощенку»

В Минэкономики Татарстана уверены, что бизнес не станет освобождаться от «лишних» работников, чтобы уложиться в норму 5 человек в штате

«Современный уровень налогового контроля делает уход в тень крайне рискованным. Гораздо безопаснее научиться вести бизнес по-другому, искать более эффективные бизнес-модели и расширять альтернативные направления», — наставляли сегодня налоговые консультанты на встрече с бизнесом в Доме предпринимателей РТ. С 1 января 2026 года предприниматели, работающие на «упрощенке» и патенте, становятся плательщиками НДС. Им предложили перейти на «зеленую дорожку» и стать плательщиками АУСН — те же условия, но в штате не больше пяти работников. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как забыть про НДС

По итогам 2025 года в Татарстане наблюдается положительная динамика численности МСП. Количество субъектов МСП выросло на 3% — до 183 тысяч, рассказала журналистам заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова. Большая часть работает либо на упрощенной системе налогообложения, либо на патенте.

Но с будущего года они становятся плательщиками НДС, так как власти понизили порог дохода для применения УСН. С 1 января 2026-го он снизится с 60 до 20 млн рублей, с 2027-го — до 15 млн и 2028-го — до 10 млн рублей. При этом бизнес может выбрать режим — либо платить полную ставку НДС 22% с оформлением вычетов по налогу, или перейти на льготную — 5—7%, но уже без вычетов.

— Сейчас основной вопрос — как максимально безболезненно, с минимальной нагрузкой перейти в 2026 год. До этого налоговая нагрузка у бизнеса была, действительно, максимально комфортной. Те, кто имел годовой доход от 40 до 60 миллионов рублей, платили налог по патенту. Теперь стоит задача перейти на другой режим с минимальными потерями, — отметила генеральный директор «БЛТ Партнерс» и руководитель рабочей группы по налогам и спорам при ТПП РТ Светлана Беляева.

Однако в республике нашли способ «жить без НДС». Сегодня бизнесу рекомендовали переходить на автоматизированную систему налогообложения (АУСН). Это цифровой аналог УСН. Годовой доход составляет те же 60 млн рублей, ставка налога схожая — 8% при налогообложении дохода или 20% при расчете налога «доходы минус расходы», остаточная стоимость основных средств — те же 150 млн рублей. По АУСН обнуляются страховые взносы. «Автоупрощенная система налогообложения позволяет в общем-то платить минимум налогов», — отметила в разговоре с «Реальным временем» Светлана Беляева.

В Татарстане 8 тысяч МСП могут перейти на АУСН

Это лучше, чем уходить в тень. «Современный уровень налогового контроля делает уход в тень крайне рискованным. Гораздо безопаснее научиться вести бизнес по-другому, искать более эффективные бизнес-модели и расширять альтернативные направления», — заметила руководитель рабочей группы по налогам и спорам при ТПП РТ.

Причем у республики есть преимущество по сравнению с другими регионами, где схватились за АУСН как шанс для выживания бизнеса. Татарстан был одним из первых в стране, кто вошел в пилотный эксперимент в 2022 году. К началу 2026 года право на введение налогового режима АУСН получили всего 16 регионов.

Правда, в первый год эксперимента в Татарстане им воспользовались всего 500 предпринимателей. Это разочаровало налоговиков. «Мы посчитали, что порядка 18 тыс. налогоплательщиков будет комфортно применять данную систему», — говорил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин в декабре 2022 года.

Впрочем, этот налоговый режим так и остался невостребованным в стране. По данным ФНС РФ, с 1 января 2025 года эту систему налогообложения применяют почти 23 тысячи налогоплательщиков. Точное количество компаний, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) в Татарстане, не раскрывалось.

Зато с будущего года АУСН может произвести настоящий фурор у бизнеса. По словам замминистра экономики РТ Натальи Кондратовой, этим режимом налогообложения смогут воспользоваться 8 тысяч субъектов МСП.

— Из общего числа малых и средних предприятий под этот режим подпадают около 8 тысяч субъектов. Они должны внимательно изучить условия перехода на АУСН. Сегодня мы обсудим, кто сможет воспользоваться этой системой, а кто — нет по ряду внутренних и внешних причин, — отметила она.

Сейчас бизнес информируют о возможностях, а к 1 января 2026 года они должны принять решение. Подать декларацию нужно к концу первого квартала. «Дается не 10 дней. Налоговая декларация сдается после первого квартала, так что есть время все обдумать», — предупредила она.

Больше пяти не собираться?

Нет ли риска сокращения занятости в сфере малого и среднего бизнеса? Ведь по правилам АУСН штатная численность компании не должна превышать пяти человек. Не будут ли они освобождаться от «лишних» работников?

— Нет, я бы не сказала, — ответила Наталья Кондратова. — АУСН — это одна из альтернатив. То есть не все будут переходить на АУСН. Если у тебя бизнес с большим количествам работников, их это не затронет. АУСН — это один из способов [выживания] для микробизнеса. Я бы не концентрировалась на этом,— уклонилась она от продолжения темы.

Говоря о резидентах промышленных парков, она полагает, что те смогут адаптироваться в новых экономических условиях на общем режиме налогообложения.

— Главная особенность их бизнеса — налаженное производство. Его просто так не бросишь. Поэтому, естественно, все будут привыкать, будут адаптироваться, — сказала замглавы Минэкономики.

По ее словам, министерство находится в постоянном диалоге с резидентами промпарков: «Мы постоянно с ними общаемся».

Единственное, что не прозвучало про АУСН, так это сроки. Эксперимент ФНС РФ действует до конца 2027 года, а значит, это передышка на один год.

