«Если уберут Telegram и WhatsApp*, то с МАХ будет проще бороться с этим злом»

В Татарстане «молодеют» наркозакладчики, но в общем ситуация с наркотиками остается контролируемой и стабильной

Фото: Реальное время

Управление по борьбе с наркотиками Татарстана заявило о контроле ситуации за оборотом «запрещенки». Основные потребители, увы, представляют активное население, а вот раскидывать закладки начинают раньше, чем получают паспорт. О борьбе с наркоботами вместе с Telegram, объеме наркорынка и следе Украины — в материале «Реального времени».

Большая часть наркоманов — в возрасте от 25 до 45 лет

Наркоситуация в Татарстане остается в целом контролируемой и стабильной. Об этом на брифинге заявил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД Александр Михеев. По данным силовиков, в республике зарегистрировано около 20 000 наркоманов.

— Большая часть — потребители в возрасте от 25 до 45 лет, это порядка 60—65%. К сожалению, есть факты и постановки на учет несовершеннолетних — их несколько десятков, — отмечает замначальника УНК МВД по РТ Павел Фоминых.

При этом, по словам Михеева, назвать самый «наркотизированный» район или город республики невозможно — статистика во всех городах схожая, и все зависит от того, насколько крупный город и насколько много в нем денег. Зато силовики уверенно называют самый популярный вид «запрещенки» — это «синтетика» во всех ее проявлениях.

О причинах начала употребления МВД не сообщает. Это вопрос наркодиспансера. Однако одним из самых молодых наркоманов стал 17-летний парень из Нижнекамска, которого прямо в подъезде склонил к употреблению знакомый по колледжу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кто и как в Татарстане зарабатывает на наркозакладках?

В 2025 году МВД вместе с коллегами из УФСБ по Татарстану накрыло четыре нарколаборатории. При этом еще одним «каналом» поставки «запрещенки» в Татарстан стала новенькая трасса М-12. Только в октябре этого года сотрудники МВД по Татарстану задержали двух наркокурьеров с партией запрещенных веществ весом около 7 килограммов. Ими оказались двое 28-летних жителей Набережных Челнов, один из которых ранее был судим. Наркотики были получены в Ленинградской области для распространения в Татарстане, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Мордовии и Чувашии. За 11 месяцев 2025 года в РТ перекрыто 29 каналов поставки подконтрольных веществ.

В разговоре с «Реальным временем» Михеев отметил, что эта партия оценивается в 35—40 миллионов рублей после реализации товара.

— Опять-таки, зарабатывает кто? Те, кто находятся за пределами Татарстана, России.

— Это Украина? — поинтересовался журналист.

— Ну это вы ее сами назвали. Так скажем, страны, которые не сочувствуют России, а это практически половина Европы, — ответил Фоминых.

В свою очередь, основным каналом распространения остается бесконтактный способ. Только в этом году по требованию МВД заблокировали почти 10,5 тысячи площадок в сети интернет. Одной из них выступает Telegram.

Фоминых, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, как выстроена система борьбы с телеграм-каналами и ботами, через которые можно приобрести закладку, рассказал, что республиканское МВД успешно и очень оперативно сотрудничает с администрацией мессенджера.





— Недолгая история, если знать, как искать. Администрация мгновенно реагирует. У них есть боты, они говорят — да, пронаркотический контент, и мгновенно блокируют, — уточнил Фоминых.

Как отметил в разговоре с журналистом издания Михеев, ведомство еще не зафиксировало ни одного случая распространения с помощью национального мессенджера МАХ.

— По МАХ еще не было. Не у всех МАХ скачан, потому что какое-то опасение есть. Но если уберут Telegram и WhatsApp* и закроют VPN, то с МАХ будет проще бороться с этим злом. Это наша российская площадка, и по нашим запросам будут выдавать все, что нам нужно, да и сами будут мониторить, — заверил Михеев.

Как отмечают в МВД, вызывает тревогу то, что в наркобизнес легко втягивается молодежь, которая рассчитывает быстро заработать и остаться безнаказанной. Несмотря на то, что количество вовлеченных в эту деятельность в ведомстве не назвали, рассказали, что самым молодым курьером стала 13-летняя девочка из одного из крупных городов Татарстана.

Дмитрий Зайцев