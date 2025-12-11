В Госдуме обсудят право собственников решать, какие магазины и кафе открывать в их доме

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой закрепить за жильцами право определять, какие коммерческие заведения могут размещаться на первых этажах их домов. Соответствующее предложение направлено министру строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Иреку Файзуллину, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Суть инициативы заключается в снижении числа конфликтов между жителями многоквартирных домов и предпринимателями. Сейчас собственники квартир участвуют лишь в процедуре перевода жилого помещения в нежилой фонд. Однако после завершения этой процедуры владелец коммерческого пространства вправе сдавать его в аренду без согласования с соседями — при условии соблюдения санитарных и иных обязательных норм.

Такая ситуация, как отмечают депутаты, существенно ограничивает возможности жителей влиять на профиль бизнеса в их доме. Это порождает регулярные жалобы: на ночной шум от заведений, скопления людей у баров, а также на разгрузку товаров в круглосуточных магазинах, нарушающую покой жильцов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своем обращении парламентарии предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Согласно задумке, общее собрание собственников должно получить право утверждать виды коммерческой деятельности, разрешенные в нежилых помещениях многоквартирного дома. В документе подчеркивается, что механизм может быть реализован в формате превентивного согласования — то есть до открытия конкретного бизнеса.



В Татарстане наблюдается рост строительства нежилых помещений в новых жилых комплексах. Первые этажи многоквартирных домов все чаще занимают магазины, кафе и другие бизнесы, что, по мнению экспертов и представителей министерства, делает жизнь жителей более комфортной.

Рената Валеева