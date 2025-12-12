Адвокаты Муллина обжаловали его арест по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Рассмотрение ходатайства будет проходить в Верховном суде Татарстана

Фото: Максим Платонов

Адвокаты экс-главы Нижнекамского района и города Нижнекамска Рамиля Муллина подали в суд ходатайство об обжаловании его ареста. Как сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда, рассмотрение документа будет проходить в Верховном суде Татарстана.

По версии следствия, Муллин мог быть причастен к схемам, связанным с выплатами за привлечение жителей Нижнекамского района к контрактной службе на СВО. Кроме того, следствие установило, что аналогичным образом Муллин нанес ущерб ДОСААФ Татарстана на сумму более 11 миллионов рублей.

5 декабря экс-мэра Нижнекамска Муллина отправили в СИЗО на два месяца. Следствие подозревает его в мошенничестве на сумму около 65 миллионов рублей. Предварительно, речь идет о «контрактных» деньгах.

Наталья Жирнова