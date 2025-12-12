В Татарстане число предложений о подработке выросло на 43%

Среднее предлагаемое вознаграждение в республике составляет 43 349 рублей

В январе — ноябре 2025 года число предложений о подработке в Татарстане выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю республика заняла 11-е место среди регионов России, говорится в исследовании Авито Подработки, которая уже доступна более чем в 180 городах.

Количество откликов исполнителей в Татарстане за тот же период выросло на 75%. Среднее предлагаемое вознаграждение в республике составляет 43 349 рублей в месяц — это немного ниже общероссийского уровня в 44 465 рублей.

В целом гибкие форматы занятости становятся более востребованными среди россиян — интерес к ним продолжает стремительно расти. По стране количество предложений частичной занятости за январь — ноябрь увеличилось более чем на треть (+39% год к году). Исполнители, в свою очередь, откликались на такие предложения в полтора раза чаще (+54%).

— По данным исследования Авито, среди опрошенных россиян, которые брали подработку за последний год, более трети подрабатывают несколько раз в неделю, а еще 11% — каждый день. Формат частичной занятости выбирают за счет возможности гибко управлять своим временем, совмещать его с основной деятельностью и при этом наращивать совокупный доход в комфортном ритме. Так, в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к ежемесячному заработку. Для бизнеса частичная занятость — инструмент оперативного усиления команды под конкретные задачи, поэтому рынок гибкой занятости продолжает активно расти, — комментирует Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки.