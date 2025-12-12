Владимир Путин на встрече с лидером Ирана: «Наши отношения развиваются позитивно»

Товарооборот между странами-партнерами за три квартала 2025 года вырос на 8%

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул конструктивное развитие взаимоотношений. Он указал, что встречи проводятся систематически, и в самом начале года стороны заключили значимый договор о стратегическом сотрудничестве.

Также Путин обратил внимание на прогресс в торгово-экономических связях: за прошлый год объем взаимной торговли увеличился на 13%, а за первые три квартала текущего года показатель снова поднялся на 8%. Активно продолжается работа по реализации масштабных совместных проектов, включая атомную электростанцию «Бушер», инфраструктурные проекты, в частности транспортный коридор «Север — Юг», и взаимодействие в энергетической отрасли и аграрном секторе.

Помимо экономического сотрудничества, обе стороны ведут активное взаимодействие по актуальным международным проблемам, особенно важным вопросом является ядерная программа Ирана. Российское руководство поддерживает позицию Ирана в Организации Объединенных Наций, а министерства иностранных дел обоих государств тесно координируются по всем направлениям внешней политики.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в состав российской делегации вошел глава Татарстана Рустам Минниханов.

Дмитрий Зайцев