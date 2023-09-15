В «Ак Барс Арене» в Казани открыли музей спорта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В «Ак Барс Арене» в Казани открылся музей спорта, об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем telegram-канале.



— Здесь можно увидеть все самые яркие спортивные моменты, которые случились в Татарстане. И даже «прыгнуть» с вышки Дворца водных видов спорта или прокомментировать футбольный матч, — написал Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» приобретет компьютерное оборудование почти на 1 млн рублей. Подрядчик должен будет поставить на стадион «Ак Барс Арена» 10 тайваньских моноблоков Prittec A24, а также 10 китайских многофункциональных офисных устройств m6500w (принтер, сканер, копир). Вместе с ними на спортивный объект будут поставлены комплекты из компьютерных мышей и клавиатур, картриджей, ковриков, переходников и удлинителей.

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Маргарита Головатенко