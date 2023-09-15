С начала года контракт с Вооруженными силами России подписали 300 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года и по состоянию на утро 15 сентября контракт с Вооруженными силами России для участия в специальной военной операции подписали 300 тысяч человек. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

— Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России, — цитирует главу государства «РИА Новости».

На Восточном экономическом форуме 12 сентября Владимир Путин заявил, что за последние шесть-семь месяцев контракты на службу в Вооруженных силах страны и в добровольческих подразделениях заключили 270 тысяч человек. По его словам, ежегодно такие документы подписывают 1—1,5 тысячи россиян.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» писало, что в Татарстане растет число желающих поступить на контрактную службу в Вооруженные силы России. Заявления в республиканский пункт отбора ежедневно подают десятки и сотни человек. В большинстве случаев решение принимают зрелые мужчины, трезво оценивающие ситуацию и сознательно стремящиеся в зону СВО, что называется, «по убеждению».

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября



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Татьяна Демина