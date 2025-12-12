В Керченском проливе собрали более 90% разлившегося мазута после аварии

Под водой по‑прежнему находятся нос и корма одного из танкеров

Фото: Валерий Скурыдин

Зампред правительства России Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия‑24» сообщил, что ликвидаторам удалось собрать более 90% мазута, разлившегося после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива.

По данным чиновника, на текущий момент собрано 185 тыс. тонн мазута, смешанного с грунтом и песком; из этого объема 160 тыс. тонн уже утилизировано.

Работы по ликвидации последствий аварии ведутся с весенне‑летнего сезона. В них задействована сводная группировка из 183 водолазов МЧС России и Минтранса России, специально оборудованные суда, инжекторные установки, а также волонтеры. Виталий Савельев уточнил, что под водой по‑прежнему находятся нос и корма одного из танкеров (всего — 212 метров). В этих частях судна остается около 3 тыс. тонн мазута. При этом, по словам зампреда правительства, течи мазута нет — для контроля ситуации еженедельно проводятся исследования.

Для локализации оставшегося мазута решено использовать коффердамы. На данный момент один из них уже установлен, еще два находятся в процессе монтажа. Каждый коффердам по размерам сопоставим с пятиэтажным жилым домом.

Напомним, что владелец танкера «Волгонефть-239» оспаривает штраф 35,5 млрд рублей за ущерб Черному морю.

Наталья Жирнова