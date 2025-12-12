УФАС «наказал» казанский Музей казней и пыток из-за «наркорекламы»

Проблема в том, что на листовках не было отметки «18+»

В центре Казани на Баумана выявили раздачу рекламных листовок, содержание которых вызвало вопросы с точки зрения соблюдения законодательства о защите детей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС. Флаеры рекламировали экспозицию «Музей казней и пыток. Жесточайшие казни инквизиции», однако не содержали обязательной возрастной маркировки.

На листовках были размещены изображения орудий средневековых казней — гильотины и виселицы, а также стилизованные изображения бутылочек с надписями «Кокаин» и «Героин». Аналогичная по содержанию экспозиция демонстрировалась и в витрине самого музея: посетители могли наблюдать сцены пыток и истязаний.

Проблема в том, что на листовках не было отметки «18+». По закону такая реклама обязательно должна иметь возрастное ограничение — это нужно, чтобы защитить детей от вредной для них информации.

Наталья Жирнова