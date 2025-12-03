Структурный сдвиг на кредитном рынке: бизнес занял 2 трлн рублей до роста НДС

Драйверы роста, по мнению эксперта, — монетарная политика и налоговые ожидания

Фото: Роман Хасаев

Октябрь 2025 года стал знаковым для российского кредитного рынка: корпоративное кредитование продемонстрировало рекордное ускорение, заставив регулятора пересмотреть прогнозы в сторону повышения. После скромного прироста в сентябре корпоративный кредитный портфель банковской системы совершил мощный рывок. В чем причины — подробно разбирает в своей статье для «Реального времени» digital-экономист Равиль Ахтямов.

Рекордный октябрь: цифры, изменившие прогнозы

Ключевые показатели октября впечатляют: общий рост кредитования ускорился до 1,8% против 0,6% в сентябре. Абсолютный прирост корпоративного портфеля достиг исторического максимума — около 2 трлн рублей за месяц (против ~700 млрд руб. в сентябре). Рост кредитов компаниям составил 2,2% после 0,6% месяцем ранее. Особенностью структуры прироста стало то, что почти 80% октябрьского прироста обеспечено рублевыми кредитами.

Эти цифры оказались настолько сильными, что Банк России официально повысил прогноз по росту кредитования на 2025 год до 10–13% с прежних 9–12%. Рост в III квартале в целом ускорился до 3,7% после 2,5% кварталом ранее.

Динамика кредитования: от стагнации к буму

Анализ данных с июля по ноябрь 2025 года показывает последовательное ускорение темпов кредитования. За этот период общий объем кредитов экономике увеличился на 8,2 трлн рублей, причем основную роль в этом сыграли требования к организациям, которые выросли на 7,4 трлн рублей.

Таблица: Динамика кредитования экономики (млрд руб.)

Показатель 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 01.10.2025 01.11.2025 Прирост за период Кредит экономике 147 038 149 044 151 518 152 871 155 271 +8 233 Требования к организациям 108 158 110 214 112 362 113 507 115 582 +7 424 Корпоративные кредиты 89 028 90 404 92 139 92 798 94 804 +5 776 Корпоративные облигации 7 776 8 150 8 433 8 550 8 483 +707 Источник: Банк России

Драйверы роста: системные факторы

Анализ показывает, что текущий бум — не случайность, а результат действия нескольких системных факторов. Центробанк прямо связывает ускорение с циклом смягчения денежно-кредитной политики, запущенным летом 2025 года. Ключевая ставка была снижена с 21 до 16,5% годовых, что удешевило фондирование для банков. Банки массово перешли от кредитов с фиксированной ставкой к продуктам с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ. На 1 октября 2025 года доля таких кредитов в портфеле достигла 65,4%, причем в 90,2% случаев базовым компонентом была именно ключевая ставка.

Анализ данных с июля по ноябрь 2025 года показывает последовательное ускорение темпов кредитования. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ожидание повышения НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года стало мощным катализатором. Компании из капиталоемких отраслей, таких как строительство и машиностроение, активно брали кредиты для досрочного финансирования инвестиционных закупок оборудования и материалов. Как отмечает ЦБ, это поддержало спрос на кредиты в четвертом квартале.

Росту способствовала беспрецедентная концентрация рынка. По данным «Эксперт РА», доля 10 крупнейших банков в активах сектора впервые превысила 80%. Кредитный портфель этих банков почти не изменился (снижение на 0,1%), в то время как у банков за пределами топ-10 он сократился на 9%. Это указывает на то, что рост сконцентрирован среди крупнейших заемщиков, работающих с ведущими банками.

Структурные изменения и отраслевые особенности

Важным структурным сдвигом стало увеличение доли долгосрочных рублевых кредитов, что свидетельствует об инвестиционном характере финансирования. Рублевые кредиты составили почти 80% октябрьского прироста кредитования организаций.

Параллельно наблюдается активный рост рынка корпоративных облигаций. Как отметила в своем выступлении на пленарном заседании Государственной Думы РФ по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2026—2028 годы председатель Банка России Эльвира Набиуллина, «банки финансируют реальный сектор не только за счет выдачи кредитов. В последнее время банки более активно покупают облигации, которые выпускают предприятия». Это подтверждает данные таблицы, согласно которым объем корпоративных облигаций за пятимесячный период вырос на 707 млрд рублей.

В своем выступлении на пленарном заседании Госдумы председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что «банки финансируют реальный сектор не только за счет выдачи кредитов». взято с сайта duma.gov.ru

Динамика в отдельных отраслях была впечатляющей. Например, по данным Банка ДОМ.РФ, с начала года портфель кредитов крупного бизнеса в сфере торговли и услуг вырос в 5,8 раза, а туристических проектов — в 4,5 раза.

Накопившиеся риски: за блеском рекордов

Несмотря на впечатляющие цифры, на рынке накапливаются риски, которые заставляют регулятора сохранять бдительность. Долговая нагрузка достигла пороговых значений — 24,1% компаний, по данным Банка России, имеют просроченную задолженность по кредитам.

Хотя доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле формально невысока (3,6%), объем проблемных кредитов юридическим лицам по итогам I полугодия 2025 года составил 9,1 трлн рублей, или около 10,5% портфеля. Стоимость кредитного риска (Cost of Risk, COR) продолжила рост, достигнув 1,1% за II квартал 2025 года.

Наблюдаются значительные региональные диспропорции — наибольший прирост задолженности наблюдается в Северо-Кавказском ФО (+1,7%), тогда как в Уральском и Сибирском ФО зафиксировано снижение. Качество кредитного портфеля вызывает вопросы у регулятора.

Признаком накопленных рисков в финансовой системе стало доформирование банками резервов в III квартале 2025 года. Эта мера затронула компании с высокой долговой нагрузкой, у которых приближаются сроки погашения по ранее взятым кредитам.

Компании из капиталоемких отраслей, таких как строительство и машиностроение, активно брали кредиты для досрочного финансирования инвестиционных закупок оборудования и материалов. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Перспективы развития: что ждет рынок после бума

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что октябрьский скачок вряд ли станет новой устойчивой тенденцией. Ожидается, что в ближайшие месяцы динамика снова перейдет к замедлению темпов выдачи кредитов. Банк России прогнозирует, что в 2026 году прирост сегмента станет более сбалансированным — на 7–12%, что связано с влиянием накопленного эффекта от жесткой денежно-кредитной политики.

После вступления в силу новой ставки НДС бизнес может столкнуться с периодом адаптации, в течение которого кредитная активность может временно снизиться, особенно в ориентированных на потребление секторах экономики. Однако текущая прибыль банковского сектора, которая по итогам года ожидается ближе к верхней границе прогнозного диапазона (3,2–3,5 трлн рублей), создает определенный буфер против потенциальных потрясений.

Таким образом, рекордный рост кредитования — это симптом адаптации экономики к новым условиям, сочетающий в себе как инвестиционные импульсы, так и конъюнктурные факторы. Дальнейшая траектория будет зависеть от согласованных действий регулятора, банков и бизнеса по балансированию между поддержкой роста и обеспечением финансовой стабильности.