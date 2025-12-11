В Татарстане спустя полтора часа отменили режим беспилотной опасности
Это третья отмена за сутки
В Татарстане спустя полтора часа отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС. Ранее предупреждения повлияли на работу международного аэропорта Казани, который был временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов.
Режим беспилотной опасности впервые был объявлен в регионе с 01:43 до 10:10 мск. После короткого перерыва его вновь ввели с 10:43 до 12:11 мск. Позднее, третий по счету за день режим был введен в 19:02, но впоследствии отменен в 20:31.
В 10:31 мск аэропорт Казани временно приостановил свою работу, прекратив прием и выпуск воздушных судов.
При третьем предупреждении Росавиация не публиковала официальных сообщений о введении ограничений для воздушной гавани Казани. Однако они до сих пор действуют для Чебоксар.
