В Татарстане спустя полтора часа отменили режим беспилотной опасности

Это третья отмена за сутки

В Татарстане спустя полтора часа отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС. Ранее предупреждения повлияли на работу международного аэропорта Казани, который был временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов.

Режим беспилотной опасности впервые был объявлен в регионе с 01:43 до 10:10 мск. После короткого перерыва его вновь ввели с 10:43 до 12:11 мск. Позднее, третий по счету за день режим был введен в 19:02, но впоследствии отменен в 20:31.

скриншот приложения МЧС

В 10:31 мск аэропорт Казани временно приостановил свою работу, прекратив прием и выпуск воздушных судов.

При третьем предупреждении Росавиация не публиковала официальных сообщений о введении ограничений для воздушной гавани Казани. Однако они до сих пор действуют для Чебоксар.

Рената Валеева