Путин и Эрдоган обсудили риски для мировой финансовой системы из‑за активов России

Лидеры обменялись мнениями о намерениях европейских стран «устроить грандиозное жульничество с российскими активами»

Сегодня, 12 декабря, в Ашхабаде (Туркмения) состоялась встреча президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры, в которых участвовали делегации обеих стран, продлились 40 минут. Ключевой темой обсуждения стали планы Евросоюза в отношении российских активов.

Как сообщил пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обменялись мнениями о намерениях европейских стран «устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Путин дал ситуации соответствующую оценку, хорошо известную широкой публике.

Оба политика сошлись во мнении, что попытки Евросоюза конфисковать российские активы могут привести к разрушению основ международной финансовой системы, заложенной Бреттон‑Вудскими соглашениями.

Бреттон‑Вудская система, установленная в июле 1944 года, стала поворотным моментом в истории мировых финансов. Она заменила систему «золотого стандарта», утвердив американский доллар в качестве основной мировой валюты, привязанной к золоту. В рамках этой системы были созданы ключевые международные институты: Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

Контекст переговоров задало решение большинства стран Евросоюза от 11 декабря: они поддержали бессрочную блокировку российских активов до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Окончательное обсуждение вопроса запланировано на 18 декабря.

На следующий день после этого решения Центральный банк России объявил о намерении 12 декабря подать электронный иск против бельгийского депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Регулятор намерен оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии, связанные с несогласованным использованием российских активов. В ЦБ подчеркнули, что иск подается на основании причинения вреда (деликта) Банку России незаконными действиями Euroclear.

В рамках визита в Ашхабад в официальной программе также принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, который провел ряд двусторонних переговоров. Об этом сообщила пресс‑секретарь раиса Лилия Галимова.

Рената Валеева