На недельку, до 22-го: бабье лето в Татарстане решило задержаться

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Точно по расписанию

Теплая солнечная погода будет радовать жителей Татарстана еще как минимум неделю. Об этом «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Я думаю, недельку мы еще можем порадоваться теплой и приятной погоде. Мы находимся под влиянием обширного антициклона. А это область повышенного давления, ветров сильных нет. Очень комфортная погода для этого времени года, — рассказал Переведенцев.



По его словам, бабье лето пришло вовремя.

— У нас по климату бабье лето наступает как раз к середине сентября после кратковременных «неприятностей» с погодой. У нас были такие. Был небольшой холодный период. Такое развитие событий логично, — объяснил метеоролог.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Однако в этом году сентябрь теплее на несколько градусов. По словам Переведенцева, среднесуточные температуры выше многолетних значений на 3—4 градуса. Об этом ранее заявлял и Гидрометцентр Татарстана.

— Что такое среднесуточная температура? Это ночь плюс день, поделенные пополам. А лето — это если значения выше 15 градусов. У нас сейчас летняя температура. К примеру, на завтрашний день, на субботу, ночная — 10 градусов (тепла, — прим. ред.), а дневная — 23. Плюсуем. 33 пополам — это будет градусов 16—17. А по многолетним наблюдениям, должна быть градусов 13—14, — добавил метеоролог.

Самый теплый день приходил 120 лет назад

Переведенцев назвал и самый теплый день 15 сентября в Казани за 124-летнюю историю метеонаблюдений. Он выпал на 1903 год. Тогда столбики термометра поднялись до 29 градусов выше нуля. А спустя 36 лет зафиксировали и самое холодное 15 сентября в татарстанской столице — минус 0,7. Рекордным по дождливости стал этот день в 2008 году. Тогда выпало сразу 23 мм осадков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ближайшие три дня существенных осадков в Татарстане не ожидается. Днем в субботу, 16 сентября, небольшой дождь возможен местами. Ночью в выходные прогнозируется от +4 до +10 градусов, днем — от +18 до +24°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 18 сентября, теплая сухая погода сохранится. Днем ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Во вторник, 19 сентября, местами возможны кратковременные дожди. Станет немного прохладнее — днем ожидается от +15 до +20 градусов.



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Галия Шакирова