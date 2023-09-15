Проект благоустройства казанского озера вошел в шорт-лист международной премии Гуанчжоу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань стала единственным российским городом, который попал в топ-15 финалистов международной премии городских инноваций Гуанчжоу, сообщает мэрия. На конкурс столица Татарстана подала проект по благоустройству парка «Озеро Малое Чайковое».

За победу в конкурсе Казань будет бороться с городами: Мангейм (Германия), Анталия (Турция), Богота (Колумбия), Кейптаун (ЮАР), Джакарта (Индонезия), Тегеран (Иран), Сан-Паулу (Бразилия), Кванджу (Республика Корея), Халандри (Греция), Истапалапа (Мексика), Кампала (Уганда), Пимпри-Чинчвад (Индия), Рамалла (Палестина) и Сяньнин (Китай). Всего на конкурс отправили заявки более 400 городов из разных стран мира.

По итогам конкурса определят пять городов-победителей. Результаты объявят в декабре этого года на Всемирном форуме мэров.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Работы по благоустройству территории «Озеро Малое Чайковое» площадью 2,6 га в Ново-Савиновском районе Казани в рамках первой очереди были завершены в 2021 году. В основу проекта легла концепция «Семь источников здоровья». На территории были созданы различные функциональные зоны, направленные на реабилитацию и оздоровление пациентов располагающейся рядом больницы №7.

Территорию «Озеро Большое Чайковое» также планируется благоустроить. По проекту предполагается минимальное вмешательство в природу, создание новых пешеходных связей, площадок для наблюдения за флорой и фауной. Территория считается ценнейшим природным объектом, так как в этом месте располагаются гнездовья редких птиц. Общая площадь территории Чайковых озер составляет 9,5 га. В мае этого года им был присвоен статус особо охраняемой природной территории.

Напомним, проект Чайковых озер победил в третьем конкурсе «Здоровые города России». Он занял первое место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».

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Айрат Назипов