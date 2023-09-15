Финляндия вслед за странами Балтии вводит запрет на въезд в страну автомобилям из России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С полуночи субботы, 16 сентября, Финляндия запретит въезжать в страну зарегистрированным в России автомобилям. Информация опубликована на сайте МИД страны.

В документе сказано, что ограничения не будут распространяться на граждан ЕС и членов их семей, а также на дипломатов. Еще в страну будут пускать машины, которые выполняют гуманитарные миссии.

Автомобили, уже прибывшие в Финляндию и имеющие российские номера, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года, сказано в сообщении ведомства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эстонские власти запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами. Решение объяснили санкциями. Также поступили Латвия и Литва.

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Айрат Назипов