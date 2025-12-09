Снег придет, но останется ли до весны — вопрос открытый: погода играет с татарстанцами в «горячо-холодно»

Метеорологи рассказали, каких сюрпризов ждать от своенравного декабря

Фото: Динар Фатыхов

Непривычно теплое начало декабря в Татарстане сменилось резким похолоданием. Но морозы пришли не насовсем: скоро в республике снова потеплеет, предупреждают метеорологи. О том, почему погода в этом году столь неустойчива и когда улицы украсит долгожданный снег, — в материале «Реального времени».



Череда морозов и потеплений

Декабрь начался, но зимняя сказка в Татарстан так и не пришла: первые недели декабря оказались аномально теплыми, температуры превышали многолетние нормы на 10—11 градусов. На днях неожиданно ударили морозы: столбики термометров в районах опускались до -19 градусов. Сугробы, впрочем, на улицах так и не появились — и пока неясно, когда это случится.

Как объяснил «Реальному времени» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, в республику пришел холодный арктический воздух. Завтра днем в части районов ожидается небольшой снег — в их число вошла и Казань. Из-за сильного ветра возможны метели. Но на бурные снегопады пока надеяться не стоит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А дальше температурный фон постепенно будет подрастать, — предупредил эксперт. — Если ночью сегодня еще холодно — от -7 до -12 градусов мороза, при прояснениях на востоке до -15 градусов, то завтра днем уже от -3 до -8 градусов будет.

В середине недели ожидаются очередные порции теплого воздуха. По словам начальника Гидрометцентра, ночью 11 декабря прогнозируется от -4 до -9 градусов, при прояснениях — до -12, днем — от -1 до -6 градусов. Осадки станут более интенсивными: обещают небольшой и умеренный снег, возможна метель. 12 декабря температура и вовсе поднимется выше 0, так что ожидается мокрый снег.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Не исключено, что дальше в декабре будут еще какие-то оттепели»

Когда же все-таки улицы украсят сугробы?

— В ближайшие дни снег будет выпадать, и снежный покров, несомненно, образуется, — отвечает Феликс Гоголь. — Конечно, в разных районах он будет отличаться — где-то побольше, где-то поменьше. А будет ли он устойчивым, останется ли до весны — это пока вопрос открытый. После относительного потепления, которое будет в четверг и пятницу, снова ожидается приличное понижение температурного фона. Если температуры будут сохраняться ниже -5... -10 градусов, то снег, естественно, сохранится. Но не исключено, что дальше в декабре будут еще какие-то оттепели.

Как подчеркнул в разговоре с «Реальным временем» метеоролог Юрий Переведенцев, климатическая зима в этом году существенно запоздала. В норме она приходит в Татарстан 19—21 ноября — в эти даты среднесуточные температуры опускаются до -5 градусов. Как раз с этого момента может формироваться устойчивый снежный покров.

— Что у нас есть на самом деле? Температура за ноябрь оказалась положительной — +3,5 градуса. Осадков было много, но в виде дождя. Мы доживаем первую декаду декабря, но по-прежнему нет снега. И вот сейчас только из-за того, что мы оказались на западной периферии сибирского антициклона, резко понизилась температура, — говорит он.

Оба эксперта подчеркнули: этот декабрь отличает неустойчивый характер погоды. Но, как добавил Феликс Гоголь, чем-то невероятным это не назовешь: «[Наблюдаются] резкие колебания, такое бывает, сталкиваемся не первый раз».

Аномальное тепло становится частым гостем

Аномально теплым выдался и конец осени, подчеркнул начальник Гидрометцентра Казани. Ноябрь в этом году стал самым теплым за всю историю регулярных наблюдений. Средняя температура в последний месяц осени составила в республике +2,4 градуса. 29 ноября воздух прогрелся до +5,8 градуса, побив рекорд, установленный почти полвека назад.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капризная зима тоже не новость для татарстанцев. В прошлом году положительные температуры в республике наблюдались и в январе: в Казани тогда таяли катки, а аграрии переживали за озимые. В городе за этот период обновилось аж два температурных рекорда. 3 января максимальная температура воздуха поднялась до +3,2 градуса против зафиксированных в 1920 году +2,7 градуса, 8-го она составила +2,6 градуса, превысив установленный в 1990-м рекорд в 2,2 градуса. Что касается России в целом, прошлая зима заняла второе место в рейтинге самых теплых в метеорологической летописи, уступив первенство только сезону 2019—2020 годов.

— Сейчас играет свою роль так называемое глобальное потепление климата. От него не отмахнешься, — констатирует Юрий Переведенцев.