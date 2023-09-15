Раис Татарстана провел совещание по дальнейшему развитию территории Голубых озер

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в пятницу, 15 сентября, провел выездное совещание по дальнейшему развитию территории Голубых озер, сообщает пресс-служба раиса региона.



Два года назад у Большого Голубого озера начали благоустраивать территорию. На первом этапе укрепили берега, организовали пешеходные дорожки, построили информационный павильон с кафе, реконструировали пешеходный мост и установили скамейки, а еще высадили новые насаждения и установили освещение.

В дальнейшем здесь планируют создать эковорота с туристическими сервисами. Проезд транспорта на территорию кластера хотят ограничить, организовав для этого отдельные парковочные зоны, доложила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По ее словам, кроме пешеходных дорожек, на территории построят модульные павильоны с инфоцентрами и прокатом, лекторий, визит-центры, точки общепита. Вдоль прогулочной зоны предложили установить информационные и навигационные стенды, смотровые площадки.

В озерах проведут биотехнические мероприятия для восстановления уникальной флоры и фауны: высокая антропогенная нагрузка, сконцентрированная на небольшой площади Голубых озер — 120 тыс. туристов в год, привела к ухудшению состояния экосистемы и загрязнению природной территории.

Рустам Минниханов подчеркнул, что экологическое оздоровление водоемов — приоритетная задача:

— Голубые озера — уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас — мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия, — заявил раис республики.

Также на встрече обсудили вопросы управления и контроля территорий озер.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Давид Абдуллин