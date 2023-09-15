«Вину признаю»: в Казани за взятку и две аферы с мигрантами судят экс-начальника ОП «Вишневский»

Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела отставного подполковника полиции Вячеслава Кочетова. Бывшего начальника казанского отдела полиции «Вишневский» обвиняют в незаконном получении денежных средств от мигрантов за решение вопросов по административным делам — всего на сумму 170 тысяч рублей. Вину подсудимый полностью признал. В его активе — медаль за предотвращение теракта, а на иждивении — четверо детей. передает журналист «Реального времени» из суда.



Из полиции уволен, находится под домашним арестом

Уголовное дело против Кочетова расследовали в короткий срок. В марте 2023-го его заподозрили в посредничестве взяточничеству, а сегодня в суде стартовал процесс по обвинению офицера в двух мошенничествах и одной взятке в 2022—2023 годах.

Комментировать свое дело до начала процесса подсудимый отказался. На заседании он представился безработным отцом двух детей.

В деле фигурируют суммы от 40 до 80 тысяч рублей. По версии обвинения, деньги начальник получал на банковскую карту гражданской жены: в одном случае за решение вопроса должностными лицами ОП «Вишневский», в двух — за решение вопросов в соседних отделах, «Япеева» и «Московский». Гражданская супруга о преступной схеме ничего не знала. А оперативную разработку дела вели сотрудники собственной безопасности МВД Татарстана.

Вину в ходе предварительного следствия обвиняемый признал частично. Из полиции его уволили за совершение порочащего проступка. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Местом преступления стали... магазины «Бахетле» и кабинет начальника ОП



Пост начальника отдела полиции в центральном районе Казани Вячеслав Кочетов занял в мае 2021 года — по приказу главы МВД Татарстана. Ранее он занимал такую же должность в казанском ОП «Юдино», а перед этим руководил отделом «Центральный» в Набережных Челнах.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Эпизод 1. «Мастер Пицца» и взятка 40 тыс. за бездействие: самый тяжкий, коррупционный эпизод дела начальника связан с деятельностью казанского кафе «Мастер Пицца». По версии силовиков, в феврале 2022 года в этом заведении общепита выявили нарушение антиковидных норм — одного покупателя обслужили без проверки QR-кода, вследствие чего владельцу кафе — индивидуальному предпринимателю Жумабаеву грозило привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, чреватое штрафом либо приостановкой деятельности.

Не желая таких последствий, совладелец заведения посоветовался со знакомым Бозоровым — можно ли что-то сделать, и тот обещал выяснить. Дальше, по версии обвинения, Бозоров напросился на встречу к начальнику ОП «Вишневский» и попросил оказать содействие в решении вопроса с должностными лицами отдела, чтобы к «административке» привлекли не ИП Жумабаева, а лишь одну сотрудницу кафе. Кочетов сказал, что помощь в его силах. А потом, изучив административный материал, понял, что в нем усматривается лишь вина сотрудницы, а не заведения в целом. «У Кочетова возник преступный умысел на получение взятки», — сообщила суду гособвинитель Татьяна Маслова, добавив, что взятку подполковник решил получить не за действия, а за бездействие, что образует состав ч. 2 ст. 290 УК РФ.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Далее старший помощник прокурора Вахитовского района сообщила, что будущий взяткополучатель отправил посреднику Бозорову в «Телеграме» сообщение, что готов решить вопрос. К сообщению прилагались реквизиты банковской карты некой Венеры Герасимович. По данным обвинения, это гражданская супруга офицера. Первый транш в 10 тысяч рублей на эту карточку был отправлен в середине марта 2022 года, второй, 30 тысяч, в начале апреля после требования дополнительного взноса. Общий размер взятки составил 40 тысяч рублей.

«Кочетов осознавал, что его действия посягают на основы госвласти, подрывают авторитет государственных органов и деформируют правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц», подчеркнула гособвинитель.

Эпизод 2. Афера на 80 тысяч под видом взятки под ОП «Япеева»: второй эпизод дела потянул уже на 80 тысяч. Правда, здесь действия начальника квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), статус потерпевшего получил гражданин Узбекистана Моможонов. 25 февраля 2023-го этого иностранца на «Хундае» остановили гаишники на площади Тысячелетия в Казани. И при проверке документов обнаружили, что Моможонов нарушает режим пребывания в РФ.

Водителю грозила депортация. К решению вопроса вновь подключился посредник Бозоров, и по результатам его «переговоров» с начальником ОП «Вишневский» в мессенджере и при личной встрече последний, как считают силовики, обещал повлиять на рассмотрение материала по Моможонову в отделе полиции «Япеева» за мзду в 50 тысяч, но на самом деле ничего предпринимать не собирался. После получения 50 тысяч обвиняемый, как полагают силовики, потребовал еще и получил карту гражданской супруги дополнительно 30 тысяч рублей — за решение вопроса с должностными лицами соседнего отдела полиции. Однако в день второй коррупционной выплаты, 27 февраля, Вахитовский суд вынес решение о штрафе и административном выдворении Моможонова за нарушение миграционного законодательства.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Эпизод 3. Афера на 50 тысяч за возврат авто и прав сотрудниками ОП «Московский»: В марте 2023-го гражданин Узбекистана Хакимов был уличен в использовании поддельного водительского удостоверения РФ, его делом занимались полицейские казанского отдела «Московский». А уже известный нам посредник Бозоров взялся посодействовать иностранцу, которому грозили и уголовное дело, и депортация. Согласно обвинению, в начале марта Кочетов — через карточку супруги — получил от Хакимова через Бозорова 30 тысяч рублей, принадлежащих взяткодателю. Деньги перечислялись за то, чтобы на Хакимова не возбуждали дело за поддельные права, не депортировали его, а еще вернули ранее изъятый автомобиль «Фольксваген Поло» и удостоверение водителя Республики Узбекистан.

При этом Кочетов уже находился в оперативной разработке службы собственной безопасности МВД Татарстана. Так что его коллеги смогли зафиксировать, как 8 марта подполковник лично снимает те самые 30 тысяч в банкомате гипермаркета «Бахетле» на улице Залесной, используя банковскую карту гражданской жены. Следующий транш перечислялся уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. При этом 20 тысяч рублей Бозорову выдали оперативники — наличными. Данная сумма была зачислена Бозоровым в банкомате супермаркета «Бахетле» на Павлюхина на карточку знакомого, а с нее — на карту Герасимович. Далее Бозоров в мессенджере «Телеграм» отправил Кочетову чек о данной операции. Действия подполковника квалифицированы как мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На вопрос суда, понятно ли обвинение, подсудимый ответил утвердительно. На следующий — о признании вины — прозвучал ответ: «Да, признаю».

В активе обвиняемого — медаль за предотвращение теракта

Сегодня же был поставлен вопрос о продлении срока домашнего ареста. Гособвинитель Татьяна Маслова предложила сохранить меру пресечения еще на шесть месяцев — до 29 февраля 2024 года. Подсудимый просил послабления в виде запрета определенных действий или хотя бы прогулок на придомовой территории и оказания помощи гражданской супруге, которая перенесла операцию. «Ей запрещено тяжелые вещи поднимать», — пояснял он.

Из выступления адвоката Марата Заляева выяснилось, что на данный момент на иждивении и воспитании безработного Кочетова находятся четверо детей в возрасте 12—18 лет: двое родных, двое — гражданской супруги. Причем за эту четверку подполковник отвечает последние 6 лет.

«Прошу избрать более мягкую меру пресечения», — ходатайствовал защитник, указывая, что при избрании домашнего ареста обвинения в адрес его клиента были более тяжелые, а также следствие опасалось, что он с учетом связей сможет оказать давление на свидетелей из числа полицейский. По мнению Заляева, в данный момент эти опасения безосновательны, а действия его клиента переквалифицированы таким образом, что максимальная ответственность за его действия составляет 6 лет лишения свободы.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Суд исследовал почетные грамоты, благодарственные письма и награды обвиняемого. В том числе медаль «За боевое содружество». Как пояснил «Реальному времени» Вячеслав Кочетов, эту медаль он получил за предотвращение теракта и участие в спецоперации по уничтожению лидеров «Чистопольского джамаата» в Чистополе в мае 2012 года. Напомним, тогда спецслужбы ликвидировали «главного моджахеда Татарстана» Раиса Мингалеева и Беслана Назипова, готовивших теракты в Казани. Кочетов в то время работал начальником угрозыска Чистопольского района. Этот пост он занимал в 2009—2015 годах.



В совещательной комнате судья Марина Шаронова приняла компромиссное решение: оставила Кочетова под домашним арестом, но разрешила ему гулять 2 часа в день.

На следующем заседании суд намерен начать допросы иностранцев из числа свидетелей и потерпевших.

Обновлено в 10.52.

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Ирина Плотникова