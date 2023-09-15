Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 13%. Это третье повышение подряд.

— Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, — говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

В регуляторе уточнили, что возвращение инфляции к этому значению и дальнейшая стабилизация на этом уровне «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике» России.

Последующие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». Оцениваться будут также «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, — заявили в регуляторе. Следующее заседание по показателю запланировано на 27 октября 2023 года.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, предыдущее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке было внеочередным — оно прошло 15 августа. На нем регулятор повысил показатель на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Решение приняли в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.



Опрошенные «Реальным временем» эксперты утверждали, что решение о повышении ключевой ставки до 12% было вынужденным. Аналогичное мнение на пленарном заседании Восточного экономического форума высказал 12 сентября и президент России Владимир Путин.

— Я думаю, что правильно сделал, своевременно, — прокомментировал решение глава государства, обратив внимание, что в стране «инфляция начала немножко подниматься».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что понижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора маловероятно. По ее словам, это возможно при стабильном снижении темпов роста цен.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Максимальная ключевая ставка в России составляла 20% — до такой отметки Центробанк поднял ее после начала специальной военной операции. До 28 февраля 2022 года она составляла 9,5%.

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — объяснил свое решение в феврале прошлого года Банк России.

Затем ключевая ставка постепенно снижалась: до 17% с 11 апреля 2022 года, до 14% с 29 апреля 2022-го, до 11% с 27 мая 2022-го, до 9,5% с 10 июня 2022 года и до 8% с 22 июля 2022 года. В сентябре прошлого года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го, когда совет директоров Банка России увеличил ее на один процентный пункт, до 8,5%.



Без неожиданностей

Сегодняшнее решение Центробанка не стало неожиданным для рынка. В начале текущей недели руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая не исключала, что ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена даже до 13,5%.



— После сильного повышения ключевой ставки в середине августа прошло еще слишком мало времени, поэтому можно было бы и подождать с дальнейшим повышением, чтобы не вызвать излишнее торможение экономического роста. С другой стороны, есть риски дальнейшего усиления инфляционного давления вследствие факторов, на которые ЦБ не может повлиять непосредственно (несбалансированный рынок труда, риски превышения плановых значений бюджетного дефицита, тонкий внутренний валютный рынок, рост цен на топливо). Все эти факторы, находящиеся вне непосредственного контроля ЦБ, наряду с сохраняющейся жесткой установкой банка достичь 4% по инфляции в 2024 году, могут заставить его действовать жестче, чем представляется логичным по текущим параметрам инфляции. Мы полагаем, что Банк России будет рассматривать разные варианты, в числе которых как сохранение ключевой ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100—150 б. п. И сценарий повышения ставки сейчас представляется более вероятным, чем сохранения, — прогнозировала эксперт.

Отложенный эффект

По мнению аналитика, национальная валюта «почувствует» положительный эффект от действий ЦБ не сразу.

— Поскольку ослабление рубля в большей степени является следствием реального дефицита валюты внутри РФ, а не спекулятивных стратегий, то повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ не может иметь быстрой реакции для обменных курсов рубля. Данный эффект будет растянут во времени на два-три квартала и будет поддерживать рубль в основном через два канала. Это увеличение доходности рублевых вложений и замедление активности импортеров из-за снижения темпов кредитования и конечного спроса. Более оперативно поддержать рубль могут лишь увеличение объемов продажи валюты на внутреннем рынке и усиление ограничений на отток капитала, — считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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Татьяна Демина