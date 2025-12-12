В казанском метро запретили провоз электросамокатов, моноколес и электровелосипедов

Правила ввели с 12 декабря

Фото: Артем Дергунов

С 12 декабря в казанском метро ввели новые ограничения, направленные на усиление антитеррористической защиты. Как сообщили в транспортной службе МУП «Метроэлектротранс», теперь в зону транспортной безопасности не будут допускаться электровелосипеды, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности, если их аккумуляторы невозможно проверить с помощью рентгеновского оборудования.

Кроме того, в ведомстве напомнили действующие правила провоза велосипедов. В качестве ручной клади разрешается брать с собой только детские и складные велосипеды — при условии, что они упакованы в чехлы. При этом состояние детского велосипеда должно исключать возможность загрязнения вещей других пассажиров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изменения призваны повысить уровень безопасности в подземном транспорте и упорядочить провоз габаритных предметов.

Напомним, что введение отдельной категории ПДД для электровелосипедов поддерживают 72% россиян.

Наталья Жирнова