Победа Эдуарда Веркина, непонятная нумерация ярмарки и все, что параллельно

Как прошла церемония награждения победителей литературной премии «Большая книга», Международная ярмарка non/fiction№27 и сопутствующие ей события

Фото: Екатерина Петрова

Традиционно литературный год заканчивается в начале декабря, когда проходит церемония объявления лауреатов премии «Большая книга» и зимняя Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, а издательства подводят итоги года. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова побывала на всех мероприятиях и рассказывает, как прошло завершение года.

Как проголосует Пенсильвания

Шутка про выборы президента в США и про неопределившийся с цветом штат Пенсильвания — красный или синий — удачно перекочевала в российский контекст. Литературная премия «Большая книга» не была исключением. В этом юбилейном 20-м сезоне начали действовать новые правила. Раньше в главной номинации — книга года — было три призовых места, в этом сезоне оставили только одно. Но сделали разделение на нон-фикшн книги о литературе и художественную прозу.

С нон-фикшном почти все представители книжной индустрии сошлись во мнении и угадали. Победа Зои Богуславской с ее мемуарами «Халатная жизнь» была очевидным выбором экспертного жюри. Писательнице исполнился 101 год, вероятно, это ее последняя книга. К тому же в ней уникальные записи Зои Борисовны, которые она вела почти всю жизнь. Получилась не столько автобиография, сколько энциклопедия культурной жизни Москвы за последние 80 лет. Произведение действительно эпохальное.

А вот с художественной прозой книжники были в трепетном ожидании. В отличие от премии «Ясная Поляна», шорт-лист которой был невероятно скучный, составленный из так называемой «большой литры», написанной уже взрослыми мужчинами-писателями, то длинный список «Большой книги», наоборот, оказался пестрым на авторов и жанры. И это радует.

Церемония объявления победителей литературной премии «Большая книга». Взято из группы в Вконтакте премии «Большая книга»

В нем были представлены книги издательств, которые ходят от премии к премии, — четыре автора от «Редакции Елены Шубиной», три — от «Альпины. Прозы» и один от Inspiria. Среди них — сборники рассказов Анны Шипиловой «Скоро Москва» и Майи Кучерской «Случай в маскараде», повесть Ильи Кочергина «Запасной выход», проза от журналиста и музыкального обозревателя Максима Семеляка «Средняя продолжительность жизни», роман Андрея Дмитриева «Ветер Трои» о поздней любви, научная фантастика от Эдуарда Веркина «Сорока на виселице», история о сектах и их жертвах от Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», а также роман Анны Баснер «Парадокс Тесея» о подпольных реставраторах. Разные жанры и формы, разные авторы, разные тематики. У каждого из авторов свои сильные стороны, и выбрать между их книгами действительно сложно.

Практически каждый год выбор жюри критикуют как представители книжной индустрии, так и читатели. А в соцсетях разворачиваются настоящие баталии с криками, что «все куплено», «выигрывают только авторы одного издательства», «жанрам тут не место» и т. д. В этом году у книжников был явный фаворит, но поскольку жюри и книжники почти всегда не совпадают во вкусах, то ожидание объявления победителя вызывало довольно сильное напряжение среди гостей на премии. Сложно представить, что чувствовали номинанты, которые сидели на сцене все полтора часа, пока длилась церемония. И когда огласили победителя — им стал Эдуард Веркин, — зал в Доме Пашкова в Москве взорвался криками и аплодисментами. Такого, пожалуй, никогда не было на церемонии объявления победителей на литературных премиях в России. Веркин и был тем самым фаворитом у книжников. Наконец, их мнение совпало с мнением жюри.

Чуть позже оргкомитет премии выложил протокол голосования Литературной академии. Эдуард Веркин набрал 669 голосов, а сразу за ним шел Илья Кочергин. У него было 668 голосов. Разница всего в один голос определила победителя. Кто был той «Пенсильванией», которая определила победу Веркина, — остается для общественности загадкой. При старых правилах Кочергин бы получил второе место, а Баснер — третье. Хотя вообще непонятно, как она попадает в шорт-листы премий со своим идеально выстроенным, но абсолютно безжизненным «Парадоксом Тесея».

Тридцатый, но двадцать седьмой

«С нумерацией мы немного сами себя запутали. С одной стороны, это 30-й, юбилейный non/fiction, с другой стороны — номер у него 27. Дело в том, что весенние ярмарки non/fiction мы не нумеруем», — объяснил запутанную нумерацию директор ярмарки Федор Степаненко. Начиная с 2023 года non/fiction проходит не только в начале декабря, но и в апреле. Фактически этими ярмарками начинается и заканчивается фестивальный сезон в книжной индустрии. Своеобразные точки отсчета для книжников.

Будь то весенний или зимний non/fiction, организаторы стараются включить в него международную программу. До 2022 года часто приезжали авторы из Европы и США. В свое время главными гостями были французский писатель Фредерик Бегбедер, писательница из Берлина Катя Петровская, автор детективов Мишель Бюсси, израильские писатели Давид Гроссман и Йоав Блум, лауреат Пулитцеровской премии Уильям Таубман, детская писательница из Норвегии Мария Парр, режиссер Оливер Стоун, британский писатель Джонатан Коу, лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс и многие другие.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Сейчас проблематично видеть таких гостей на главной книжной ярмарке в Москве. Но тем не менее организаторы и различные литературные сообщества стараются «выжать» максимум. К примеру, в прошлом году Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) во главе с Сергеем Шаргуновым провела вполне достойный Международный литературный форум, на который приехали гости из Италии, Франции, Германии, а также из Китая, Индии, Ирана и стран СНГ. Но в начале февраля 2025 года АСПИР «разогнали», и пока никто не смог повторить что-либо близкое к тому же уровню. На ярмарке non/fiction регулярно проходят мероприятия от Агентства креативных индустрий (АКИ), но европейских гостей среди участников нет. В этом году прошла двухдневная Международная конференция литераторов из стран СНГ, что, конечно же, тоже не сможет сравниться с приездом Бегбедера или Барнса.

Но международные гости все-таки были. В этот раз даже получилось сделать подобие специального гостя в лице представителей книжной индустрии из ЮАР. Правда, у них был небольшой стандартный стенд в начале ярмарки в Гостином дворе. Заместитель директора департамента спорта, культуры и искусств ЮАР Сибусисо Цаньяне сказал, что их основная цель участия в ярмарке — это предложение российским издательствам сделать перевод книг южноафриканских писателей. Делегация из ЮАР также провела паблик-ток о проблемах написания и распространениях книг национальных авторов. Среди спикеров были писательница Шафинааз Хассим, эксперт ЮНЕСКО Элита ван дер Сандт, актриса и автор детской книги Рефилве Модиссель, издатель Табисо Махлапе и поэт Вони Била.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Кроме делегации из ЮАР, были и другие международные гости. Швейцарский психолог и психоаналитик Жаннет Фишер представила серию книг, переведенных на русский язык. Ху Аньянь из Китая рассказал об истории создания мемуаров «Курьер. Реальная история человека, которого всегда ждут, но редко замечают». Онлайн к презентациям своих книг подключался автор детективов из Италии Фульвио Эрвас. В программе ярмарки была заявлена презентация книги «Код жизни. Как случайность стала биологией», которую должны были представить ее авторы: астрофизик и популяризатор науки Марио Ливио и нобелевский лауреат-биохимик Джек Шостак. Но, к сожалению, в последний момент их участие отменилось.

В общей сложности в этом году в ярмарке участвовало около 400 издательств, которые провели порядка 300 мероприятий. Но не обошлось без недопусков. Год назад на non/fiction не пустили издательство Individuum. Тогда основатель ярмарки и генеральный директор компании «ЭКСПО-Парк Выставочные проекты» Василий Бычков объяснил это короткой фразой «Так вышло». Еще ранее на ярмарку не пустили издательство «Бумкнига», которое специализируется на издании комиксов. В этом году не допустили независимый книжный из Санкт-Петербурга «Все свободны». Федор Степаненко уже после пресс-конференции объяснил такое решение тем, что ярмарка ограничена стенами и некоторые участники просто не поместились. Лучше, чем «так вышло».

А нам параллельно!

Участники книжной индустрии, которые не были допущены на Международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction или не участвовали в ней по разным причинам, были представлены на фестивале «Параллельно», который прошел уже в третий раз в независимом книжном магазине «Пархоменко» с 4 по 7 декабря, то есть в дни проведения ярмарки. Для маленького магазина такой фестиваль — это возможность провести в своих стенах презентации книг писателей, которых было бы финансово тяжело привести в другое время, например, потому что они не живут в Москве. На прошлом фестивале «Параллельно» в апреле, который проходил тоже в дни весенней ярмарки non/fiction, одним из ярких событий была презентация книги Гузель Яхиной «Эйзен».

Писатель Роман Сенчин в книжном магазине «Пархоменко». Взято из телеграм-канала «Порез бумагой»

В этот раз на «Параллельно» прошел книжный клуб «Бёрдридинг» писательницы Ольги Птицевой, которая поговорила с коллегой, Асей Демишкевич, о переиздании ее дебютного романа «Там мое королевство». Литературный критик Валерия Пустовая обсудила с писателем Романом Сенчиным его книгу «Детонация». Шеф-редактор издательства «Самокат» Николай Джумакулиев представил книгу Натальи Бесхлебной «Границы». Основатель независимого книжного «Фаланстер» Борис Куприянов беседовал с Иваном Давыдовым о его книге «Люди и города. Путеводитель по русскому Средневековью». Максим Жегалин провел авторскую декламацию своего романа «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века». А Максим Мамлыга презентовал первый печатный выпуск газеты БИЛЛИ.

Главное отличие третьего фестиваля — специальная выкладка книг от издательства Individuum. По ним и было больше всего продаж. Конечно, их нельзя сравнивать с продажами на ярмарке non/fiction, поскольку несопоставимы площади и проходимость. Книжный магазин «Пархоменко» очень маленький, рассчитанный на камерную обстановку, отчего все мероприятия там больше похожи не на фестиваль, а на душевный квартирник, где все обнимаются, пьют кофе и говорят о книгах. Тем не менее основные продажи пришлись именно на книги от Individuum. По словам директора по маркетингу издательства Никиты Голованова, в топ-3 вошли книга Яна-Питера Барбиана «Литературная политика Третьего Рейха», «Бражники и Блудницы» Максима Жегалина и «Люди и города» Ивана Давыдова.

Сергей Пархоменко, сооснователь книжного магазина «Пархоменко». Взято из телеграм-канала «Порез бумагой»

«Мы оцениваем фестиваль суперпозитивно. Для нас и для издательства «Индивидуум», которое мы прежде всего поддерживали, это было что-то вроде двойного Нового года. Людей было невероятно много», — рассказал «Реальному времени» сооснователь магазина Сергей Пархоменко. Статистику не вели, поэтому конкретных цифр нет. Но по ощущениям Сергея «поток был огромный, и это сразу отражалось на продажах». Кстати, на большие продажи изначально и не было ставки: «Фестиваль мы оцениваем не по количеству проданных книг и не по заработку, а по тому, как нас подсветили в прессе и блогах. Такой мощной, объемной рекламы в сжатые сроки у нас не было никогда. После такого внимания больше людей о нас узнали и пришли знакомиться с книгами», — отметил Пархоменко.

Ромэнтези в еще не марте

В московском магазине издательского дома «Поляндрия» во время ярмарки non/fiction№27 подвели итоги годового фестиваля «ЕЩЕНЕМАРТ», который издательство проводило вместе с импринтом NoAge. В обсуждении участвовали главный редактор Дарина Якунина, генеральный директор Олег Филиппов, представители региональных книжных магазинов, авторы и журналисты. Модераторами были главный редактор книжного медиа БИЛЛИ Максим Мамлыга и писательница Ольга Птицева. Первый однодневный фестиваль прошел еще в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге, в «Севкабель Порте», в рамках пятнадцатилетия детского направления «Поляндрии». По словам организаторов, отклик на фестиваль был положительным, поэтому в 2025 году проект решили расширить и проводить его раз в месяц в независимых книжных по всей стране.

Писатель Илья Мамаев-Найлз и писательница Ольга Птицева в книжном магазине «Поляндрия Letters». Предоставлено пресс-службой издательства «Поляндрия»

Участники московской встречи — среди них Анна Яковлева (магазин «Карта мира» из Новосибирска), Анна Кадикова («Чарли» из Краснодара), Диана Лютер («Игра слов» и издательство «Лютература» из Владивостока), Юлия Сафарова («Книжный» из Волгограда) — подтвердили, что сотрудничество помогло привлечь новую аудиторию и удержать постоянных читателей. Спикеры отметили, что фестиваль давал возможность провести встречи с писательницами и писателями, в числе которых — Ольга Птицева, Илья Мамаев-Найлз, Дарья Благова, Мария Ныркова, Ирина Костарева. По словам выступавших, значительную роль сыграла готовность авторов преодолевать длинные расстояния. На встрече отметили, что дорога «не стала препятствием», а, как пересказал один из участников, только усилила интерес к разговорам с читателями.

В заключение Дарина Якунина сказала: «Мне кажется, у нас получилось что-то невероятно грандиозное по смыслу и глубине, и очень душевно, даже камерно по формату, как я и мечтала. Мы смогли подружиться и пообщаться с каждым участником фестиваля. Для меня лично «ЕЩЕНЕМАРТ» — глоток воздуха и миллион смыслов, чтобы продолжать».

Издательство Inspiria, подводя итоги года, больше ушло в цифры. В 2025 году совокупный тираж выпущенных книг составил чуть более 1,5 млн экземпляров. Самые большие продажи были у книги Питера Боланда «Убийства и кексики» (194 тыс. экземпляров), затем — книга Майка Омера «Заживо в темноте» (135 тыс.), замкнул тройку лидеров роман Кристен Перрин «Опасная игра бабули» (129 тыс.). Двое авторов из этого списка попали в топ-3 самых продаваемых (по всем книгам). У Майка Омера в общей сложности было продано 697 тыс. экземпляров всех его книг. На втором месте оказалась Люсинда Райли, у которой продажи составили 307,5 тыс. экземпляров. Книги Питера Боланда разошлись тиражом в 293 тыс. экземпляров.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Основные читатели издательства — это женщины (94,1%) в возрасте 25—44 года (73,9%). Они любят детективы и триллеры (74,9%), фэнтези (38,7%), тру-крайм (37,2%), романтическую (37,1%) и интеллектуальную прозу (29,4%), исторические романы (26,4%) и молодежную прозу (23,4%).

Представители издательства также рассказали, что главный тренд следующего года — ромэнтези. Это сокращенное название поджанра — романтическое фэнтези, где в фантастическом мире с магией и приключениями магистральной темой становятся сильные романтические отношения между героями. Ромэнтези будет также новым направлением в издательстве Inspiria. Пока название серии и его визуальное воплощение находятся в разработке. Скорее всего, его как раз представят на следующей весенней ярмарке non/fiction в 2026 году. Первой книгой этого направления станет роман Дэни Фрэнсис «Серебряная элита». А вот главной книгой следующего года будет роман Эдуарда Веркина, который получил «Большую книгу». Действие нового произведения будет разворачиваться в том же мире, что и в «Сороке», но, по словам издательства и самого автора, это будут самостоятельные книги. В общем, мы в предвкушении.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».