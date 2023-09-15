Глава Банка России объяснила повышение ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Решение повысить ключевую ставку до 13% принято в связи с ускорившимся ростом потребительских цен и инфляционных ожиданий в России. Такое объяснение дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку, — заявила она.

Эльвира Набиуллина обратила внимание, что на сегодняшний день Банк России не наблюдает рисков для финансовой стабильности. Вместе с этим регулятор увеличил прогноз по инфляции на 2023 год до 6—7%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, совет директоров Банка России 15 сентября повысил ключевую ставку на один процентный пункт, с 12% до 13%. Следующее заседание по показателю запланировано на 27 октября 2023 года.

Предыдущее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке было внеочередным — оно прошло 15 августа. На нем регулятор повысил показатель на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Решение приняли в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.



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Татьяна Демина