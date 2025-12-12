FIS обязалась допустить россиян на все лыжные старты

Российские лыжники смогут выступать во всех международных турнирах, а не только в квалификации на Олимпиаду-2026

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) обязалась допустить российских лыжников на все мировые турниры под своей эгидой. Такое решение принято с целью исполнения требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

— FIS обязана допустить участие спортсменов и представителей штабов с российским спортивным гражданством, которые соответствуют критериям допуска как нейтральные (AIN), во всех соревнованиях под эгидой FIS, а не только в квалификационных стартах к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, — говорится в заявлении FIS.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До этого планировалось, что FIS допустит российских лыжников только на квалификационные соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр и к самим Играм. Отныне россияне смогут выступать также на этапах Кубка мира и чемпионатах мира.

Ранее нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях первыми получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Российские лыжники были отстранены с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин