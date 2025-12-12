В Бугульме пошел с молотка «памятник» советской эпохи
Здание гостиницы, открытой в год московской Олимпиады, исполком предлагает купить за 54,9 млн рублей
Гостиница «Бугульма», построенная на центральной площади райцентра в год московской Олимпиады, выставлена муниципалитетом на аукцион с начальной ценой 54,9 млн рублей. Опыт Татарстана показывает, что муниципальные здания, ушедшие с молотка за относительно скромные суммы, впоследствии перепродаются со значительной выгодой. Об особенностях гостиничного комплекса, его перспективах и выставленных на продажу за 1 рубль других муниципальных объектах — в материале «Реального времени».
Задолжавшую за энергию гостиницу пригрозили обанкротить
Исполком Бугульминского района выставил на торги пакет акций ОАО «Гостиничный комплекс «Бугульма» за 54,866 млн рублей. С участников просят стандартный задаток в 10% от начальной стоимости, шаг аукциона 2,7 млн рублей.
Уставный капитал ОАО «ГК «Бугульма» — 17,5 млн. Имущественный комплекс, как указано в документах аукциона, размещается на арендованном участке площадью 0,28 га.
Девятиэтажная гостиница «Бугульма» была построена в 1980 году на одной из центральных улиц города — улице Газинура Гафиатуллина, в километре от железнодорожного и автобусного вокзалов и в 8 км от аэропорта. Гостям предлагаются 62 номера, на момент подготовки статьи номер эконом-класса на двоих можно было снять за 1 556—1 600 рублей в сутки. Гости о «Бугульме» отзываются в Сети как о доступном по цене, но не самом комфортабельном отеле — жалуются на отсутствие кондиционеров, «советский» ремонт, тесноту и старую мебель.
ОАО «ГК «Бугульма» выступает соучредителем двух компаний, зарегистрированных по тому же адресу на улице Гарифьянова — ООО «Гостиница Бугульма» и ООО «Планета Бугульма». Несколько месяцев назад доля ОАО в каждом из этих предприятий сократилась до 22,73%.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 2024 год ОАО «ГК «Бугульма» завершило с выручкой 6,56 млн рублей и чистой прибылью 2 тыс. рублей. Денежный поток за минувший год сократился на 132 тыс. ООО «Гостиница Бугульма» в 2024 году получило прибыль выше, чем компания-учредитель — 8,45 млн, однако завершило год с чистым убытком более 1 млн рублей. ООО «Планета Бугульма», для которого основной является ресторанная деятельность, заработало в 2024 г. всего 705 тыс. рублей, а понесло убытков на 268 тысяч.
Кроме того, в Арбитражном суде РТ рассматривается иск Бугульминского предприятия тепловых сетей к ОАО «ГК «Бугульма» общей стоимостью 1,9 млн рублей в связи с задолженностью по договору электроснабжения. А в июле Бугульминское ПТС сообщало о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ОАО банкротом, однако пока о поступлении такого заявления не сообщалось.
«Полагаю, что это неликвид»
Эксперты «Реального времени» не рискнули давать оптимистические прогнозы относительно перспектив продажи «ГК Бугульма».
Он также отметил, что изменение доли этого предприятия во владении дочерними компаниями может быть связано с выводом финансово эффективных активов с баланса продаваемого предприятия и разделением центра финансовых затрат и центра финансовой прибыли.
Гендиректор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев считает, что если это здание по каким-то причинам будет невыгодно использовать в качестве гостиницы, например, на фоне недостаточного туристического потока, то возможно его приспособление под какие-то более актуальные нужды, например, под медицинское учреждение:
А если приспособить для промышленного туризма?
Председатель Ассоциации отелей города Казани Инга Гадзаова отметила, что даже такие скромные «советские» гостиницы сегодня находят спрос у определенных категорий путешественников.
Гадзаова напомнила, что раис Татарстана Рустам Минниханов придает большое значение развитию туристического кластера, и в этом плане Бугульма также может представлять интерес, а, значит, можно говорить и о потребности в гостиницах для размещения туристов. А с учетом того, что это нефтяной регион республики, полагает она, нет смысла акцентировать внимание только на том туристическом потоке, который стремится к историческим достопримечательностям — надо учитывать, что существует еще и производственный туризм:
— Сейчас активно развиваются деловые поездки, и если в гостинице имеется хороший конференц-зал, где можно проводить выездные мероприятия, то перспективы у такой гостиницы есть.
Объект культурного наследия за 1 рубль
Одним из самых эффектных случаев, когда муниципальный объект был продан с большим дисконтом в частные руки, стала история с объектом культурного наследия — историческим особняком в Кировском районе Казани на улице 25 Октября. В июне 2024 года Минземимущества РТ выставило его на торги за рубль, а компания «ОСК» в итоге купила за 43,9 млн рублей. На тех же, кстати, условиях относительно земельного участка, на которых предлагается к продаже бугульминская гостиница — он был в аренде. Примечательно, что уже этим летом новый собственник решил продать здание уже за 350 млн рублей.
В феврале 2025 года исполком продал с аукциона помещения в доходном доме Воронкова — Калугина на улице Баумана — большая их часть досталась казанской компании «Т-КЗН» нефтетрейдера Сергея Горохова за 256 млн рублей.
Сейчас на «Онлайн-витрине имущества Республики Татарстан» висят объявления о продаже здания валяльной фабрики Муртазы бая в Балтасях. Извещение о торгах было опубликовано 25 ноября. Начальная цена объекта культурного наследия — двухэтажного дома 1899 года постройки — 1 рубль.
В Елабуге на ул. Московской также за 1 рубль продается объект культурного наследия — здание Александровского ремесленного училища, построенное в 1880 г. на средства купца первой гильдии Ф.П. Гирбасова. Здесь сохранились фрагменты интерьеров и парадная лестница в боковом пристрое, деревянная двустворчатая дверь, представляющие собой образцы оборудования в стиле поздней эклектики и модерна.
Оба исторических здания выставлены на торги с пометкой «находится в неудовлетворительном состоянии».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».