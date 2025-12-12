В Бугульме пошел с молотка «памятник» советской эпохи

Здание гостиницы, открытой в год московской Олимпиады, исполком предлагает купить за 54,9 млн рублей

Гостиница «Бугульма», построенная на центральной площади райцентра в год московской Олимпиады, выставлена муниципалитетом на аукцион с начальной ценой 54,9 млн рублей. Опыт Татарстана показывает, что муниципальные здания, ушедшие с молотка за относительно скромные суммы, впоследствии перепродаются со значительной выгодой. Об особенностях гостиничного комплекса, его перспективах и выставленных на продажу за 1 рубль других муниципальных объектах — в материале «Реального времени».

Задолжавшую за энергию гостиницу пригрозили обанкротить

Исполком Бугульминского района выставил на торги пакет акций ОАО «Гостиничный комплекс «Бугульма» за 54,866 млн рублей. С участников просят стандартный задаток в 10% от начальной стоимости, шаг аукциона 2,7 млн рублей.

Уставный капитал ОАО «ГК «Бугульма» — 17,5 млн. Имущественный комплекс, как указано в документах аукциона, размещается на арендованном участке площадью 0,28 га.

Девятиэтажная гостиница «Бугульма» была построена в 1980 году на одной из центральных улиц города — улице Газинура Гафиатуллина, в километре от железнодорожного и автобусного вокзалов и в 8 км от аэропорта. Гостям предлагаются 62 номера, на момент подготовки статьи номер эконом-класса на двоих можно было снять за 1 556—1 600 рублей в сутки. Гости о «Бугульме» отзываются в Сети как о доступном по цене, но не самом комфортабельном отеле — жалуются на отсутствие кондиционеров, «советский» ремонт, тесноту и старую мебель.

ОАО «ГК «Бугульма» выступает соучредителем двух компаний, зарегистрированных по тому же адресу на улице Гарифьянова — ООО «Гостиница Бугульма» и ООО «Планета Бугульма». Несколько месяцев назад доля ОАО в каждом из этих предприятий сократилась до 22,73%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 2024 год ОАО «ГК «Бугульма» завершило с выручкой 6,56 млн рублей и чистой прибылью 2 тыс. рублей. Денежный поток за минувший год сократился на 132 тыс. ООО «Гостиница Бугульма» в 2024 году получило прибыль выше, чем компания-учредитель — 8,45 млн, однако завершило год с чистым убытком более 1 млн рублей. ООО «Планета Бугульма», для которого основной является ресторанная деятельность, заработало в 2024 г. всего 705 тыс. рублей, а понесло убытков на 268 тысяч.

Кроме того, в Арбитражном суде РТ рассматривается иск Бугульминского предприятия тепловых сетей к ОАО «ГК «Бугульма» общей стоимостью 1,9 млн рублей в связи с задолженностью по договору электроснабжения. А в июле Бугульминское ПТС сообщало о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ОАО банкротом, однако пока о поступлении такого заявления не сообщалось.

«Полагаю, что это неликвид»

Эксперты «Реального времени» не рискнули давать оптимистические прогнозы относительно перспектив продажи «ГК Бугульма».

— Полагаю, что это неликвид, — говорит гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров. — Для оценки эффективности потенциальных инвестиций в этот объект нужно анализировать бухгалтерскую отчетность продаваемого предприятия. При этом непонятно, на чьем балансе находится само здание и земельный участок под ним.

Он также отметил, что изменение доли этого предприятия во владении дочерними компаниями может быть связано с выводом финансово эффективных активов с баланса продаваемого предприятия и разделением центра финансовых затрат и центра финансовой прибыли.

Гендиректор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев считает, что если это здание по каким-то причинам будет невыгодно использовать в качестве гостиницы, например, на фоне недостаточного туристического потока, то возможно его приспособление под какие-то более актуальные нужды, например, под медицинское учреждение:

— Но тогда оно должно будет соответствовать определенным требованиям, при этом важно, чтобы назначение земельного участка также соответствовало размещенному на нем объекту. И этот проект будет успешным в случае, если в регионе существует потребность в таких зданиях. Возможно также приспособить объект под офисное пространство.

А если приспособить для промышленного туризма?

Председатель Ассоциации отелей города Казани Инга Гадзаова отметила, что даже такие скромные «советские» гостиницы сегодня находят спрос у определенных категорий путешественников.

— Если говорить о самом здании гостиницы «Бугульма», то в любом случае необходимо изучить проектную документацию, чтобы понимать, насколько она сейчас соответствует новым правилам классификации гостиниц, — говорит она. — Инвестору необходимо понимать, что в любом случае потребуются вложения.

Гадзаова напомнила, что раис Татарстана Рустам Минниханов придает большое значение развитию туристического кластера, и в этом плане Бугульма также может представлять интерес, а, значит, можно говорить и о потребности в гостиницах для размещения туристов. А с учетом того, что это нефтяной регион республики, полагает она, нет смысла акцентировать внимание только на том туристическом потоке, который стремится к историческим достопримечательностям — надо учитывать, что существует еще и производственный туризм:

— Сейчас активно развиваются деловые поездки, и если в гостинице имеется хороший конференц-зал, где можно проводить выездные мероприятия, то перспективы у такой гостиницы есть.

Объект культурного наследия за 1 рубль

Одним из самых эффектных случаев, когда муниципальный объект был продан с большим дисконтом в частные руки, стала история с объектом культурного наследия — историческим особняком в Кировском районе Казани на улице 25 Октября. В июне 2024 года Минземимущества РТ выставило его на торги за рубль, а компания «ОСК» в итоге купила за 43,9 млн рублей. На тех же, кстати, условиях относительно земельного участка, на которых предлагается к продаже бугульминская гостиница — он был в аренде. Примечательно, что уже этим летом новый собственник решил продать здание уже за 350 млн рублей.

В феврале 2025 года исполком продал с аукциона помещения в доходном доме Воронкова — Калугина на улице Баумана — большая их часть досталась казанской компании «Т-КЗН» нефтетрейдера Сергея Горохова за 256 млн рублей.

Сейчас на «Онлайн-витрине имущества Республики Татарстан» висят объявления о продаже здания валяльной фабрики Муртазы бая в Балтасях. Извещение о торгах было опубликовано 25 ноября. Начальная цена объекта культурного наследия — двухэтажного дома 1899 года постройки — 1 рубль.

В Елабуге на ул. Московской также за 1 рубль продается объект культурного наследия — здание Александровского ремесленного училища, построенное в 1880 г. на средства купца первой гильдии Ф.П. Гирбасова. Здесь сохранились фрагменты интерьеров и парадная лестница в боковом пристрое, деревянная двустворчатая дверь, представляющие собой образцы оборудования в стиле поздней эклектики и модерна.

Оба исторических здания выставлены на торги с пометкой «находится в неудовлетворительном состоянии».