Итоги дня: Кремль о гибели Пригожина, «арест» Трампа, банкротство Доронина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 августа:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал авиакатастрофу под Тверью, назвав ложью заявления Запада о том, что за гибелью Евгения Пригожина якобы может стоять Кремль. По его словам, власти ждут результатов следствия.
- Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны поддержку соотечественников за границей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность при проведении мероприятий в честь Дня Республики и провести праздник на высоком уровне.
- Также Минниханов внес изменения в кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих: так, чиновников обяжут отказаться от иностранного гражданства. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
- Приволжский суд Казани отклонил ходатайства СК об ограничении срока ознакомления с 300 томами трем фигурантам дела о расстреле казанской гимназии №175 — директору гимназии Амине Валеевой, экс-директору фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру Марату Зиганшину из компании «Союз пожарного мониторинга». Прокуратура не поддержала позицию следствия.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин признался, что строительство жилья в ближайшие два года вызывает у властей беспокойство, в том числе в плане ипотеки. По его словам, в 2023 году в России введут в эксплуатацию свыше 103 млн «квадратов».
- Также Хуснуллин заявил, что окончание первого этапа работ по восстановлению Крымского моста намечено на 15 сентября или даже на пару дней раньше. Вторую часть, по которой сейчас идет движение, ждут к 1 ноября.
- А участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, по словам Хуснуллина, откроют уже в следующем месяце — 6 сентября.
- В Татарстане с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна, средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара. На сегодняшний день в республике обмолочено 92% площадей от плана — это 1,333 млн га.
- Экс-президент США Дональд Трамп добровольно сдался властям и прошел процедуру ареста в тюрьме штата Джорджия. Он провел в тюрьме чуть больше 20 минут, где его оформили и отпустили под залог в $200 тысяч. Трамп был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809.
- В Федеральной службе безопасности России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы — они размещают в сети объявления о «быстром заработке».
- Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 95%. Полностью завершены работы на 373 объектах. За последний месяц строители завершили работы в 154 многоквартирных домах.
- Федеральная антимонопольная служба России изучает жалобы абонентов сотовых операторов на введение операторами платы за раздачу интернета с гаджетов. Служба анализирует полученную информацию и в скором времени примет меры реагирования в случае нарушения законодательства.
- Советский райсуд Казани отправил в СИЗО до 15 октября Павла Степанова, задержанного по подозрению в действиях по дискредитации Вооруженных сил России. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.
- Татарстан делит второе место с Москвой среди регионов России с наименьшей долей бедных жителей. Показатель по уровню бедности населения — 5% — то есть, 194 тысячи жителей имеют сегодня доходы ниже уровня бедности. В России же в целом показатель достигает 9,8% от численности населения.
- В Татарстане количество случаев производственного травматизма с летальным исходом меньше, чем в целом по России. В республике этот показатель составляет 0,043, в том время как в стране — 0,053. За семь месяцев 2023 года в регионе зарегистрировали 13 случаев производственного травматизма, в результате которых погибли люди.
- На сегодняшний день в Татарстане насчитывается порядка 6 тысяч безработных граждан, стоящих на учете в службе занятости населения — показатель по республике составляет 0,3%. А вот число вакансий в Татарстане на сегодняшний день достигает порядка 35—36 тысяч.
- В Татарстане выявили 1,5 тысячи предприятий, работники которых получали зарплату ниже МРОТ. Однако 70% как раз связаны с тем, что человек работает на неполной ставке.
- До 24 ноября в Казани проведут масштабный ремонт элементов наружного освещения. Всего он затронет 911 объектов, расположенных на территории города. На эти цели власти Татарстана готовы направить из республиканского бюджета ровно 100 миллионов рублей. В прошлом же году стоимость таких работ оценивалась в 60 миллионов рублей.
- Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев. Финансовый управляющий Елена Шуляковская заявила «Реальному времени», что у них «нет никаких контактов с должником». По ее словам, «проводится розыск имущества должника с целью последующей реализации и распределения между кредиторами».
- Умер главный врач казанской городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин. Он родился 6 сентября 1966 года в Казани. В 1989 году он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2010—2018 годах он был главврачом ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», а с 2018-го занимал эту должность в ГАУЗ «Городская поликлиника №21».
- Текущую ситуацию в татарстанской отрасли связи можно оценить как «стабильно удовлетворительную». Санкции значительно повлияли на сферу, однако с последствиями пока удается справляться, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в ходе коллегии об итогах работы отрасли связи за первое полугодие 2023 года. Подробнее о результатах — в репортаже «Реального времени».
- Уполномоченные банки временно приостановили выдачу кредитов по программе «Сельская ипотека» в связи с повышением Центробанком ключевой ставки до 12%.
- К новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено 3 116 котельных, что составляет 97% от общего количества. В жилищном фонде оформлены паспорта готовности на 16 241 многоквартирный дом из 17 815 (91%).
Ключевые события 548-го дня специальной военной операции на Украине:
- Украина пыталась совершить террористические атаки по гражданским объектам над территорией Калужской области с помощью ракеты доработанного комплекса ПВО С-200, заявили в Минобороны России. Ракету уничтожили. Также над территорией Бабынинского района Калужской области была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа.
- Также ВСУ пытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам над территорией Белгородской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
- Российские средства ПВО обнаружили сегодня 42 украинских беспилотника над территорией Крыма. Девять БПЛА были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
- В Минобороны России сообщили, что ночью Военно-Морским Флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил. Цель удара достигнута. Объект поражен.
- На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики.
- На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак противника.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25.
- Кроме того, в течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе: в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково Луганской Народной Республики, Берестовое, Гольмовский Донецкой Народной Республики, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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