Казанского «царя» арестовали по делу о дискредитации армии

Фото: скриншот realnoevremya.ru с видео "ВКонтакте"

Советский райсуд Казани отправил в СИЗО до 15 октября Павла Степанова, задержанного по подозрению в действиях по дискредитации Вооруженных сил РФ. На его аресте настаивали сотрудники СК и прокуратуры, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



На момент задержания 29-летний фигурант официально нигде не работал, однако в соцсетях именовал себя «Государь Павель Александровичь Степановь» и «Духь истины всея Руси!». Распространение одного «царского» видеоролика с рассуждениями на тему СВО и стало предметом расследования.

realnoevremya.ru

По версии силовиков, 9 ноября 2022 года Степанов, используя личную страницу «ВКонтакте» разместил указанный ролик, в котором позже эксперты Средне-Волжского центра судебных экспертиз Минюста РФ обнаружили «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения в негативном характере целей использования ВС РФ и дискредитации».

Уголовное дело расследуется по ч.1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.