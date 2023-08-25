Марат Хуснуллин: «Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть Крымского моста»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Восстановление Крымского моста идет по графику, а окончание первого этапа работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств. Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас идет движение, ждем ее к 1 ноября, — сказал он в интервью ТАСС.

Марат Хуснуллин добавил, что ежедневно получает отчеты о работах на мосту. Ему докладывают о ситуации утром и вечером.

скриншот realnoevremya.ru из видео Следком/t.me (архив)

Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотника. По данным Национального антитеррористического комитета, это произошло в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой.

В июле Марат Хуснуллин уточнял, что стоимость восстановления Крымского моста после украинской атаки может обойтись, по предварительным данным, в 1—1,3 млрд рублей.



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Айрат Назипов