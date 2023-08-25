Над Калужской областью уничтожили украинскую ракету С-200

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Как сообщили в Минобороны России, Украина пыталась совершить террористические атаки по гражданским объектам на территории России с помощью ракеты доработанного комплекса ПВО С-200.

— Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области, — сказано в сообщении.

Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил в своем telegram-канале, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Он также добавил, что силы ПВО сработали в Малоярославецком и Жуковском районах.

В ночь на 24 августа ВСУ предприняли попытку осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области.



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Илина Хакимова