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Владимир Путин обсудил с Совбезом поддержку россиян за границей

13:32, 25.08.2023
Владимир Путин обсудил с Совбезом поддержку россиян за границей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Они обсудили поддержку соотечественников за границей, сообщает пресс-служба Кремля.

В повестку совещания включены и другие вопросы. В нем участвовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Владимир Путин принял участие в оперативном совещании по видеосвязи.

Напомним, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин проводил и 11 августа. На нем обсудили работу в области информационного пространства «применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях».

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Татьяна Демина
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