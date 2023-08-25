Участок М-12 от Москвы до Арзамаса откроют 6 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в следующем месяце — 6 сентября. Такие планы озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Московском урбанистическом форуме.

В начале августа Марат Хуснуллин сообщал, что открыть участок М-12 от Москвы до Арзамаса намерены 5 сентября. Планируемая дата открытия движения до Казани не изменилась — 20 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В следующем году трассу протянут до Екатеринбурга и Тюмени. Полностью завершить строительство М-12 планируют в 2025 году.



В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Татьяна Демина