Средства ПВО обнаружили 42 украинских дрона над Крымом

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью киевский режим снова пытался осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по России, рассказали в Минобороны страны.

Так, российские средства ПВО обнаружили 42 украинских беспилотника над территорией Крыма:

— В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, — уточнили в Минобороны России.

Во вторник над акваторией Черного моря средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили два беспилотных летательных аппарата, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова.



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Илина Хакимова